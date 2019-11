V Egiptu razkrili mumificirana levja mladiča

Arheologi so lani blizu Džoserjeve oziroma stopničaste piramida v nekropoli v Sakari odkrili pravo zakladnico predmetov Starega Egipta. Med stotinami najdenih artefaktov so se znašle številne maske, kipi in mumificirane živali - levja mladiča, mačke, krokodile, kobre in ptice, poroča AP.

In medtem ko so na mumificirane mačke raziskovalci starega Egipta v preteklosti že večkrat naleteli, so levji mladiči nekaj izredno redkega. Šele leta 2004 so na območju Sakare, starodavnega pokopališča Memfisa, ki leži približno 30 kilometrov od prestolnice Kairo, odkrili prve ostanke leva, s tem pa razkrili tudi sveti pomen teh živali v obdobju, ko so Egiptu vladali faraoni.