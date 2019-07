V Evropi porast okužb s sifilisom, izstopa Islandija

Iz poročila Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je razvidno, da se je v Evropi v minulih letih močno povečalo število novih potrjenih primerov sifilisa. V letu 2017 so zabeležili več kot 33.000 potrjenih primerov sifilisa, kar pomeni, da je bilo teh več kot primerov okužbe s hivom. Spolno prenosljivih bolezni sicer pogosto ne prepoznamo pravočasno.

Številke poročila Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) s sedežem v Stockholmu kažejo, da je število potrjenih primerov okužbe s sifilisom v Evropi od leta 2010 na letni ravni naraslo za slabih 70 odstotkov in v letu 2017 doseglo rekordnih 33.189 oz. 7,1 primera na 100.000 prebivalcev. Največ primerov okužb s sifilisom so po podatkih ECDC zabeležili med moškimi, starimi od 25 do 34 let, in sicer 28 na 100.000 prebivalcev. Med moškimi je bilo tudi devetkrat več prijavljenih primerov sifilisa kot med ženskami. Pri tem so dve tretjini primerov sifilisa zabeležili med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Več primerov te spolno prenosljive bolezni so ugotovili še med živečimi v urbanih okoljih.

Sifilis je spolno prenosljiva okužba z bakterijo treponema pallidum, ki lahko, če ni pravilno zdravljena, povzroči dolgotrajne zaplete in celo smrt. FOTO: iStock

Največ primerov sifilisa so v letu 2017 ugotovili na Islandiji, in sicer 15,4 primera okužbe na 100.000 prebivalcev. Slovenija sodi med države z malo potrjenimi primeri sifilisa. V letu 2017 je bilo potrjenih primerov 48, kar pomeni 2,3 primera okužbe na 100.000 prebivalcev. Število okužb s sifilisom je bilo od 80. let minulega stoletja v upadu, tudi zaradi pojava aidsa in posledične promocije varne spolnosti, zadnja leta pa je bolezen znova v porastu. Spolno prenosljivih bolezni pogosto ne prepoznamo pravočasno Zavedati se je treba, da spolno prenosljive bolezni (SPO) večinoma potekajo brez bolezenskih simptomov in znakov, zato jih pogosto ne prepoznamo pravočasno. Ko okuženi posumi na bolezen, se pogosto že pojavijo zapleti oziroma kronične težave. Najpogostejši bolezenski znaki so pekoče uriniranje, siljenje k uriniranju, izcedek iz sečnice in/ali nožnice ter razjede, rdečica in/ali srbenje v predelu spolovil in/ali analnem predelu.

Kondom kot prepreka je edino res učinkovito sredstvo proti okužbi in prenašanju SPO, a ga morate uporabiti v vseh oblikah spolnih odnosov. FOTO: Thinkstock

Med SPO so uvrščene naslednje bolezni: gonoreja, genitalni herpes, genitalne bradavice, okužba s klamidijo, sifilis, trihomonoza, okužba z urogenitalnimi mikoplazmami, hepatitis B, hepatitis C in HIV/aids. Več o SPO lahko preberete na spletni aplikaciji za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah ASPO, ki je nastala kot plod sodelovanja študentk ljubljanske medicinske fakultete, študentov fakultete za računalništvo in informatiko ter študentke ekonomske fakultete. Gre za prvo interaktivno spletno aplikacijo v slovenskem jeziku na temo informiranja in prepoznavanja spolno prenosljivih okužb, ki so jo namenili predvsem mladim. Kdaj in kako do zdravnika? Če imate kakršnekoli bolezenske simptome in znake ali pa ste imeli tvegano spolno vedenje, je pomembno, da obiščete svojega izbranega zdravnika, ki vas bo po pogovoru napotil k specialistu v ambulanto za SPO. Treba je namreč opraviti testiranje, ki ga običajno opravijo na dermatoloških klinikah, lahko pa vas testirajo tudi pri ginekologu in urologu.

Nezdravljene SPO lahko povzročijo nevarne zaplete. Prizadenejo lahko spolne organe, povzročijo pa lahko tudi okužbe drugih organov in organskih sistemov. FOTO: Thinkstock