V hrvaški Istri odkrili ostanke domnevno nove vrste dinozavra

Kosti so odkrili na območju paleontološkega rezervata Datule-Barbariga, kjer so prve ostanke dinozavrov našli že leta 1993.

"Dinozaver, ki ga izkopavamo, je nedvomno nova vrsta," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT dejal ameriški paleontolog Matthew Lamanna in poudaril izjemen pomen najdišča.

Po besedah paleontologa Frana Vidakovića gre za velikega rastlinojedega dinozavra z dolgim vratom in repom ter stebričastimi nogami, podobnega dinozavru iz uvodnih prizorov filma Jurski park.

Mednarodna skupina strokovnjakov trenutno iz morja odstranjuje fosilne ostanke, doslej pa so našli dele vratnih vretenc, kosti ledvenega predela in rebra.

Posebnost najdišča je, da so kosti pod morsko gladino. Paleontolog in geolog Aleksandar Mezga je poudaril, da gre za prvo takšno najdišče na svetu.

Raziskovalci pričakujejo, da bodo v morju našli še več fosilnih ostankov, ki bi lahko razkrili dodatne podrobnosti o dinozavrih, ki so nekoč živeli na tem območju.