V hrvaški Istri potrdili najdbi lobanje svetega Huberta in kopije torinskega platna

Iz majhnega istrskega mesteca Vodnjan prihaja izjemna vest. V sarkofagu v starodavni župnijski cerkvici so namreč našli lobanjo svetega Huberta, poleg tega pa še eno izmed 50 kopij znamenitega torinskega platna.

Vodnjanska kopija torinskega platna. FOTO: Danilo Dragosavac

V cerkvi v Vodnjanu v hrvaški Istri so bogatejši za relikvijo zaščitnika lovcev svetega Huberta in eno izmed 50 kopij znamenitega torinskega platna. Raziskave so potrdile, da gre za lobanjo svetega Huberta in kopijo platna, s katerim naj bi bilo prekrito truplo Jezusa Kristusa. Strokovnjaki pa so nedavno prikimali tudi ugotovitvi, da so relikvije pristne, pišejo hrvaški mediji. O novih relikvijah v cerkvi svetega Blaža (izvorno svetega Vlaha) v Vodnjanu so hrvaško javnost obvestili nekaj dni pred današnjo slovesnostjo, s katero obeležujejo 808. obletnico svoje župnije. Sveti Blaž je bil škof v mestu Sebasteja na Bližnjem vzhodu v času rimskega cesarja Dioklecijana, ko je potekalo preganjanje kristjanov.

FOTO: Vodnjanski đir

Vodnjanski župnik Marijan Jelenić je konec prejšnjega tedna na novinarski konferenci v Vodnjanu potrdil, da so relikviji našli v doslej neodprtih sarkofagih v cerkvi svetega Blaža. Povedal je, da je kopija torinskega platna, ki so jo našli lani, enake velikosti kot izvirno platno. Meni, da gre za zelo pomembno kopijo, ki naj bi bila delo nekega pomembnega umetnika. Pričakuje, da bodo v prihodnje morda razsvetlili še nekatere skrivnosti, so poročali hrvaški mediji. Župnik je pojasnil, da so originalno platno križarji prenesli v Torino konec 16. stoletja, medtem ko so ga med drugo svetovno vojno skrili v Genovi. Po njegovih besedah je doslej znanih 50 kopij torinskega platna, ena pa je zdaj v Vodnjanu. "Zelo smo zadovoljni, saj zdaj točno vemo, kaj imamo. Te relikvije lahko svetu zdaj predstavimo z absolutno gotovostjo. Vse naše relikvije so znanstveno preučili - zdaj tako za vsako vemo, iz katerega dela telesa je, ali je pripadala moškemu ali ženski, kaj so ti ljudje jedli in pili, koliko so merili v višino, kakšno barvo oči so imeli," je dejal Jelenić.

Cerkev svetega Blaža velja za največjo v Istri. Njen zvonik, ki sicer stoji ločeno od cerkve, v višino meri kar 62 metrov. FOTO: Dreamstime

Ko so v leseni škatli v sarkofagu leta 2017 našli tri lobanje svetnikov, so ugibali, ali bi lahko ena pripadala svetemu Hubertu, ki je bil belgijski škof v 8. stoletju. Dodatne raziskave v Zagrebu so dokončno potrdile prva ugibanja, je izjavo župnika v soboto objavil Večernji list.

Vodnjanska cerkvica svetega Blaža se ponaša z več kot 370 ohranjenimi in dokumentiranimi relikvijami, med katerimi so - poleg lobanje svetega Huberta iz 9. stoletja, kopije torinskega platna in ogrinjala papeža Inocenta XII. - tudi relikvije oziroma deli teles svetega Sebastiana in svete Barbare, Posebnost cerkve svetega Blaža so tudi mumificirana telesa svetnikov – med drugim svetega Leona in Svetega Giovannija Olinja.