V Indiji prepovedali številne kitajske aplikacije, tudi priljubljeni TikTok

Prepoved uporabe 59 kitajskih aplikacij, vključno z izjemno priljubljenima platformama TikTok in WeChat, je presenetila in razočarala milijone indijskih uporabnikov. Strokovnjaki prepoved ocenjujejo kot politično igro dveh velesil.

icon-expand Indijski protestniki uničujejo kitajske izdelke po spopadu na meji, kjer je umrlo 20 indijskih vojakov. FOTO: AP

Vlada v Delhiju trdi, da aplikacije"škodijo suverenosti in celovitosti Indije, obrambi Indije ter varnosti državnega in javnega reda". Zastopniki TikToka na drugi strani zanikajo, da bi s kitajsko vlado delili kakršnekoli podatke. V Pekingu so zaradi prepovedi močno zaskrbljeni, poroča BBC. V Indiji so se "protikitajska" gibanja začela po spopadu na meji med državama v prvi polovici meseca. V spopadu med tema jedrsko oboroženima sosedoma je umrlo 20 indijskih vojakov, Kitajska o svojih morebitnih žrtvah ni izdala nobenih podrobnosti.

Spopadi so se zgodili v himalajski regiji Ladakh, blizu sporne državne meje, kamor sta obe državi napotili večje število vojakov. Kmalu za tem so se pojavili pozivi k bojkotu kitajskega blaga, vlada je celo izdala navodila za preklic ali omejitev kitajskih pogodb s podjetji iz javnega sektorja. Na prepovedanem seznamu tudi aplikacije za spletne trgovine Kljub danim okoliščinam je prepoved aplikacij mnoge presenetila. Na seznamu prepovedanih aplikacij so med drugim platforma za mikrobloganje Weibo, strateška igra Clash of Kings, brskalnik UC Alibaba in aplikaciji za spletni trgovini Club Factory in Shein.

icon-expand Bojkot kitajskih produktov FOTO: AP

Proizvajalci aplikacij so že stopili v stik z indijsko vlado, k ponovnemu premisleku jih je pozval tudi Peking. "Želimo poudariti, da kitajska vlada od kitajskih podjetij pričakuje, da bodo spoštovala tako mednarodne kot tudi lokalne zakonske predpise. Indijska vlada je odgovorna za spoštovanje zakonskih pravic mednarodnih vlagateljev, vključno kitajskih," je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Čao Lijian. 'Aplikacije podatke uporabnikov kradejo in prenašajo na nedovoljen način' Indijsko ministrstvo za informacijsko tehnologijo je sporočilo, da je bila prepoved posledica "številnih pritožb iz različnih virov" glede aplikacij, ki "podatke uporabnikov kradejo in prenašajo na nedovoljen način", še poroča BBC.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

S spori glede zasebnosti podatkov so bile povezane številne kitajske aplikacije, obtožene so bile tudi deljenja občutljivih podatkov s kitajsko vlado. K preiskavi aplikacije TikTok so pozvali celo nekateri ameriški senatorji, poroča BBC.

Kitajske aplikacije so v Indiji prepovedali že leta 2017, ko so pod drobnogled vzel Alibabin brskalnik UC zaradi domnevnega deljenja občutljivih informacij indijskih uporabnikov. Indijsko obrambno ministrstvo je od častnikov in drugega oboroženega osebja zahtevalo, da zbrišejo 42 kitajskih aplikacij, kategoriziranih kot "vohunska programska oprema".

V Indiji okoli 120 milijonov aktivnih uporabnikov Prepoved že vpliva na milijone uporabnikov po vsej Indiji, ki ne morejo uporabljati aplikacij s črnega seznama."Vlade lahko res blokirajo aplikacije - ne le odstranijo iz trgovin z aplikacijami, kar se je že zgodilo v Indiji. Aplikacij zato ne morete znova namestiti ali nadgraditi obstoječe namestitve,"pravi strokovnjak za tehnično politiko Prasanto K Roy . Dodaja, da čeprav se da prepoved obiti, bo ta priljubljene aplikacije vseeno "učinkovito ubila". "Če z uporabo aplikacije preneha 95 odstotkov od 100 milijonov uporabnikov, to uniči 'mrežni učinek' in večino vsebine, zato aplikacija, kot je TikTok, ni več privlačna."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Indija je največji tuji trg za aplikacijo TikTok z okoli 120 milijoni aktivnih uporabnikov. Uporabnikom omogoča objavljanje in skupno rabo kratkih videoposnetkov. Odkar se je aplikacija pojavila v Indiji, je postala platforma za Indijce vseh starosti in razredov - od policistov do gospodinj - ki plešejo, pojejo in nastopajo za svoje sledilce. Aplikacija je številne Indijce spremenila v 'zvezde družbenih omrežij'. Mnogi so na družbena omrežja, kot je Twitter, že zapisali, da bodo pogrešali izvrstne indijske vsebine, spet drugi odločitev vlade podpirajo. Med njimi je tudi indijska televizijska zvezdnica in popularna uporabnica TikToka s 3,3 milijona sledilcev Ashnoor Kaur, ki meni, da je bil TikTok distrakcija in da"bo imela mladina zdaj več časa za bolj produktivne stvari."