V iskanju vesoljskega zaklada: prva fotografija planeta izven našega osončja

Nasa je objavila prvo fotografijo zunajosončnega planeta oz. eksoplaneta, imenovanega HIP 65426 b. Ta kroži okoli druge zvezde in je od nas oddaljen približno 385 svetlobnih let. HIP 65426 b je plinasti velikan, ki ima približno šest- do dvanajstkrat večjo maso od Jupitra – kot tak se tudi močno razlikuje od Zemlje ali Marsa, ki sta skalnata planeta. Star je 15–20 milijonov let.