V Italiji se skriva okostje ogromnega kita: zadnji sredozemski sinji kit?

Na robu italijanske obale, globoko pod zemljo in le nekaj kilometrov od znamenitega stolpa v Pisi, leži starodavno okostje velikanskega kita. Ker gre za izredno redko, pa tudi nepričakovano najdbo, italijanski znanstveniki premišljujejo, da bi ga izkopali.

Slaba dva kilometra ločujeta italijansko morje in več kot tisoč let staro kitovo okostje. A razdalja med Sredozemskim morjem in mestom pogina je bila po ocenah raziskovalcev ob času kitove smrti manjša. "Kit je verjetno nasedel tik ob vodi na antični plaži," je dejal paleontolog z Univerze v Pisi Giovanni Bianucci, ki bo tudi vodil odpravo odkopa okostja.

icon-expand Sinji kit FOTO: Shutterstock

A kako so raziskovalci sploh prišli na sled več kot tisoč let skritemu okostju? Kot je paleontolog pojasnil za domače medije, so prve dokaze o ostankih starodavne živali opazili že pred več kot desetimi leti, ko so se na območju zagnala kmetijska izkopavanja. Takrat so ob prekopavanju zemlje našli prva štiri vretenca ogromnega morskega sesalca. Ob podrobnejšem ogledu kostnih ostankov so ocenili, da bi lahko pripadala kitu, ki je v dolžino meril več kot 20 metrov. A kljub temu niso mogli odgovoriti na vprašanje, za katero vrsto kita gre – sinjega ali brazdastega kita.

