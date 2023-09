V katerih obdobjih življenja se počutimo najsrečnejše?

Osebna sreča je pojem, ki se je v zadnjih letih pogosto nahajal v osrčju psiholoških raziskav. Da ga bodo povezali s starostjo, so se nato odločili nemški in švicarski znanstveniki. Za to so anketirali 460.902 človeka in ugotovili, da se med leti in osebno srečo lahko potegnejo vzporednice.

Študijo z izsledki so pred kratkim objavili v znanstveni reviji Psychology Bulletin. Med glavnimi ugotovitvami je ta, da obstaja povezava med osebno srečo in našo starostjo. Pri večini udeležencev se je medtem pokazalo, da je prva 'prelomna starost' devet let. Takrat se namreč začne zadovoljstvo nekoliko zniževati, upada pa vse do druge 'prelomne starosti', 16 let. Nato se osebna sreča nekoliko zvišuje vse do 70. leta, ko znova začne upadati.

"Pri obdobjih smo se osredotočili na tri osnovne komponente dobrega počutja. Zadovoljstvo z življenjem, pozitivna čustvena stanja in negativna čustvena stanja," je v izjavi za medije razložila docentka na nemški športni univerzi v Kölnu Susanne Bücker.

Pozitivna čustvena stanja so se od devetega do 94. leta nižala. Dinamika negativnih čustvenih stanj je bila nekoliko drugačna. Med devetim in 22. letom so nihala, nato se do 60. leta zniževala, po doseženem 60. letu pa se znova začela vzpenjati. Spremembe pri zadovoljstvu z življenjem niso bile tako nihajoče.