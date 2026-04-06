Znanost in tehnologija

V krvi morskih psov sledi kokaina, kofeina in protibolečinskih zdravil

Nassau, 06. 04. 2026 13.04 pred 34 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Znanstveniki so v krvnem serumu morskih psov v vodah Bahamov odkrili kofein, kokain ter paracetamol, kažejo izsledki študije Mamila v raju, objavljeni na spletnem portalu Science direct. Ugotovitve študije kažejo na vse večjo prisotnost onesnaževal v na videz neokrnjenih morskih ekosistemih, še posebej na turističnih območjih.

V okviru študije so preučili 85 odraslih morskih psov, ki so pripadali petim različnim vrstam. Med njimi so v krvnem serumu 28 živali iz treh različnih vrst odkrili kokain in kofein. Poleg tega so našli sestavino protibolečinskih zdravil paracetamol in protivnetno zdravilo diklofenak.

Sivi morski pes
FOTO: Shutterstock

Morski psi, pri katerih so bile prisotne kemikalije iz okolja, so imeli spremenjene vrednosti trigliceridov, sečnine in laktata glede na živali, v krvi katerih teh snovi niso zasledili.

Ugotovitve študije kažejo na vse večjo prisotnost onesnaževal v na videz neokrnjenih morskih ekosistemih, še posebej na turističnih območjih.

Po poročanju ameriške televizije NBC sicer ni prvič, da so pri morskih psih našli sledi kokaina. Leta 2024 so namreč to mamilo že zasledili v krvi okoli desetih morskih psov v vodah Brazilije. Gre pa za prvi primer, da so pri kateri koli vrsti morskih psov na svetu odkrili kofein in paracetamol, ter prvi primer odkritja kokaina in diklofenaka pri morskih psih na Bahamih.

Spolni odnos na 'daljavo': parijo se, ne da bi videle svojega partnerja

KOMENTARJI1

prince of persia
06. 04. 2026 13.18
Kaj če bi šli malo v analizo krvi in urina politikov?
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Kako se z otroki pogovarjati o njihovih čustvih?
Kako se z otroki pogovarjati o njihovih čustvih?
V bolnišnico odpeljali njo in štiri otroke
V bolnišnico odpeljali njo in štiri otroke
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
okusno
Portal
Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
