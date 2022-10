V laboratoriju 'frankensteinski covid' z 80-odstotno smrtnostjo. Meje za znanost?

Za kaj torej gre? Nekaj medijev je te dni raziskovalcem bostonske univerze (BU) očitalo, da so ustvarili "frankensteinski covid-19" - različico SARS-CoV-2, ki združuje omikron, ki se hitro širi, a je razmeroma blag, s smrtonosnejšim sevom iz začetka pandemije. Njihov končni izdelek je ubil 80-odstotkov miši, ki so jih okužili s tem virusom.

"Popolnoma neodgovorno" in "to je norost", so bile kritike, ki so letele na raziskovalce. Ljudi pa je zaskrbelo, da bi lahko hibridni virus pobegnil iz laboratorija in povzročil smrtonosni izbruh. Richard Ebright, molekularni biolog z Univerze Rutgers je ocenil, da je delo, ki naj bi ga delno financiral ameriški Nacionalni inštitut za zdravje (NIH), izvedli pa so ga v laboratoriju za nastajajoče nalezljive bolezni, primer kontroverznega "pridobivanja funkcije", zaradi katerih so tvegani patogeni še nevarnejši.

Olje na ogenj je nato po poročanju Science.org prilil še uradnik Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIH (NIAID), ko je povedal, da oddelek ni vedel za posebne poskuse. Uradniki menijo, da bi verjetno morali opraviti poseben pregled za takšne študije, ki jih financira NIH in ki ustvarjajo okrepljene potencialne pandemične patogene. A uradniki univerze so nato dejali, da sredstva NIH niso bila uporabljena neposredno za študijo, ampak za "orodja in platforme", z NIAID pa se o primeru "še pogovarjajo".

Prav tako se je univerza lotila demantiranja medijskih poročanj - zatrjujejo, da v resnici niso počeli tega, kar se jim očita. Poudarjajo, da je bil hibridni virus manj smrtonosen kot zgodnja različica, ki so jo v študiji spremenili. Njihovi podporniki pa so tudi opozorili, da so že drugi raziskovalci objavili rezultate podobnih poskusov, pa niso bili deležni podobnih pomislekov.

Kaj so torej počeli v domnevno sporni študiji? Vzeli so gen za omikronov površinski protein ali koničasti protein, ki ga SARS-CoV-2 uporablja za vstop v celice, in ga dodali v genom "hrbteničnega" virusa – različice SARS-CoV-2 iz zvezne države Washington, ki je bila identificirana kmalu po tem, ko se je pandemija prvič pojavila v Vuhanu na Kitajskem v začetku leta 2020. Cilj je bil raziskati, ali omikronova koničasta beljakovina pojasnjuje, zakaj je manj patogena, kar pomeni, da povzroča manj hude bolezni. Odgovor bi lahko vodil do izboljšanih diagnostičnih testov za covid-19 in boljših načinov za obvladovanje bolezni, pravijo avtorji študije.

Hibridni virus je ubil osem od 10 okuženih miši, medtem ko so miši, okužene z omikronom, zbolele, a niso poginile. To nakazuje, da morajo mutacije, zaradi katerih je omikron manj patogen, vključevati spremembe v beljakovinah, ki niso koničaste beljakovine, pravijo avtorji.

Kaj pa menijo kritiki? Dvomijo o znanstveni vrednosti študije in trdijo, da njena možna tveganja in koristi niso bili ustrezno pregledani, preden je bila izvedena.

V skladu s sedanjo politiko vlade ZDA naj bi bil vsak predlog za izvedbo eksperimenta, ki ga financira zvezna država in za katerega se "razumno pričakuje", da bo že zelo virulenten in prenosljiv virus postal še bolj nevaren, posebej pregledan. Univerza na drugi strani torej pravi, da poskus ni izpolnil tega merila. A nekateri raziskovalci menijo, da ga je. Science poroča, da ti kritiki menijo, da je bil novi hibrid - čeprav manj smrtonosen za miši kot prvotna washingtonska različica, verjetno bolj prenosljiv.

Nekateri znanstveniki prav tako dvomijo o pomembnosti študije za varovanje zdravja ljudi. Poudarjajo, da se ugotovitve, pridobljene pri miših, pogosto ne prenesejo na ljudi. "Glede na takšne omejitve se mi argument za opravljanje tega dela na splošno ne zdi preveč prepričljiv," je tvitnil virolog Francois Balloux z University College London.

Nekateri raziskovalci tudi menijo, da bi morala imeti javnost večjo vlogo pri takem delu. Raziskovalka genske terapije Alina Chan je študijo označila za "zame nekoliko zaskrbljujočo". Skrbi jo, da bi rezultati takšnih poskusov "pobegnili" iz laboratorija. Z lokalnimi prebivalci "se niso posvetovali," je tvitnila. Na drugi strani univerza pravi, da je poskuse odobril odbor za biološko varnost, ki vključuje predstavnike skupnosti in bostonski odbor za javno zdravje.

Kritiki tudi menijo, da ni pošteno, da raziskovalci zdaj trdijo, da niso skušali okrepiti virusa - ker je ta v poskusu dejansko oslabel. To je mogoče trditi zdaj, po poskusu, pravijo, a kdo pravi, da ne bi moglo priti do nasprotnega? Raziskovalcem očitajo, da niso mogli vnaprej vedeti ali se bo virus s posegom okrepil ali bo oslabel. Pristop "poglejmo, kaj se bo zgodilo"po njihovem mnenju na tako kritičnih področjih ni primeren.