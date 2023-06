V Laškem smetana kibernetske varnosti iz več kot 20 držav

FBI agent, eno največjih imen izraelske telekomunikacije in prva obrambna linija NATA, vlade ZDA in mnogih evropskih držav. Kaj počnejo skupaj in to pri nas? V Laškem skupaj s skoraj 600 udeleženci iz 25 držav na konferenci Risk iščejo obrambne rešitve za vedno bolj napredne in hitrejše kibernetske napade. Tem so bili priča tudi na domačih tleh – lansko poletje na Upravo za zaščito in reševanje, še vedno odmeva tudi napad na ministrstvo za zunanje zadeve. Če državljane praviloma skrbi varnost denimo spletne banke, podjetja in korporacije pa zaupni podatki, vlade skrbi predvsem varnost kritične infrastrukture.