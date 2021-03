V luči epidemije v Španiji pijačo strežejo roboti

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Vse več barov in restavracij v španski Sevilli se v časih pandemije zanaša na prav posebne pomočnike. Ker se v luči praktično povsod veljavnih ukrepov poudarja vzdrževanje priporočene razdalje in čim manj stikov z ljudmi, pijače ne strežejo več natakarji, temveč kar roboti. Pa bi priročen tehnološki izum, ki pripomore k zajezitvi epidemije, hkrati v prihodnje pomenil tudi odpuščanja in konec zaposlovanja strežnega osebja?