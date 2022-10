V Mars trčil meteorit in 'pred očmi' Nase ustvaril enega večjih kraterjev

Nasin InSight je 24. decembra zabeležil potres z magnitudo 4, a znanstveniki so šele kasneje odkrili vzrok potresa. V Mars je namreč trčil meteorit, eden večjih, odkar je začela vesoljska agencija raziskovati vesolje. Meteorit pa je ob trku na površje dvignil tudi kose ledu v velikosti balvanov, ki so se skrivali bližje ekvatorju Marsa, kot so jih našli doslej. Gre za odkritje, ki bi lahko vplivalo na prihodnje Nasine načrte za raziskovanje tega rdečega planeta.

Na podlagi fotografij in podatkov o potresu znanstveniki predvidevajo, da gre za enega največjih kraterjev, kateremu nastanku so bili priča v našem Sončnem sistemu. Na tem rdečem planetu sicer obstaja veliko kraterjev, ki so večji od tega, vendar pa so ti tudi veliko starejši in so nastali pred kakršnokoli misijo na Mars. "Gre za dogodek brez primere," je dejala Ingrid Daubar z Univerze Brown, ki vodi InSightovo delovno skupino Impact Science. "To je vznemirljiv trenutek v geološki zgodovini in mi smo mu biti priča."

Znanstveniki ocenjujejo, da je meteroit meril nekje med pet in 12 metrov. Če bi priletel v Zemljino atmosfero, bi bil dovolj majhen, da bi v ozračju izgorel. Vendar pa je atmosfera okoli Marsa veliko tanjša - dosega le en odstotek gostote atmosfere okoli našega planeta. Trk meteorita je tako na Marsu ustvaril krater s premerom okoli 150 metrov ter globino 21 metrov. Ob trku pa je prah poletel tudi do 37 kilometrov daleč.

Sonda InSight proučuje skorjo, plašč in jedro planeta. Seizmični valovi so ključni za misijo in so že razkrili velikost, globino in sestavo Marsovih notranjih plasti. Od pristanka novembra 2018 pa je InSight zaznal 1318 potresov, nekatere med njimi so povzročili tudi trki manjših meteoritov. Toda pri potresu, ki je nastal po trku meteorita lanskega decembra, so opazili tudi prvi površinski seizmični val - valovi so potovali po vrhu planetove skorje.

Izjemen pomen, za izboljšanje geološke časovnice planeta

Konec leta 2021 so znanstveniki InSighta preostali ekipi sporočili, da so 24. decembra zaznali močan potres. Krater so 11. februarja 2022 prvič opazili znanstveniki, ki delajo pri Malin Space Science Systems (MSSS). "Podoba trka je bila drugačna od vseh, ki sem jih videla prej, z ogromnim kraterjem, izpostavljenim ledom in dramatičnim območjem eksplozije, ohranjenim v prahu Marsa," je dejala Liliya Posiolova, ki vodi skupino za orbitalno znanost in operacije pri MSSS.