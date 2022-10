V možgane podgan presadili celice človeških možganov

Ugotovili so, da je človeško možgansko tkivo preživelo in se celo integriralo v možgane podgane. Človeške celice so se namreč povezale s podganjimi, oskrbovala pa jih je podganja kri. Ti organoidi so nato v podganjih možganih zrastli do velikosti graha. Raziskava pa je pokazala, da človeške živčne celice zrastejo kar šestkrat večje kot v epruveti.

Skupina raziskovalcev s kalifornijske Univerze Stanford je najprej v laboratoriju vzgojila organoid možganov. To so majhni skupki človeških možganskih celic. Nato so te skupke celic, ki so veliki kot sezamovo seme, presadili v možgane mladih podgan.

Raziskovalci so nato izvedli vrsto poskusov, ki so pokazali, da lahko človeške možganske celice sprejemajo senzorične signale iz podganjih brkov. Poleg tega pa lahko pošiljajo tudi navodila drugim delom podganjih možganov, če se jih tega natrenira.

"Lahko sprejmejo senzorični dražljaj, sodelujejo pa tudi v nekaterih nevronskih mrežah podgane," je pojasnil vodja raziskave, profesor Serigu Pasca.

In zakaj so to naredili? Znanstveniki upajo, da bi to lahko bil nov način za preučevanje motenj in bolezni možganov. Cilj raziskovalne skupine je namreč razviti žive modele (lat. in vivo) za preučevanje človeških možganov in njihovih bolezni.

"To je korak bližje vpogledu v notranjost človeškega uma," je dodal profesor Pasca. Denimo avtizem in shizofrenijo je zelo težko preučevati pri ljudeh zaradi zapletene celičnega ali kemičnega ozadja teh motenj. Miši in podgane so slabi nadomestki za človeške možgane, raziskave na primatih pa so etično sporne.

Čeprav so organoidi v epruvetah že prej znanstvenikom omogočili novo razumevanje delovanja živcev na celični ravni, pa ti v laboratorijskih posodicah nikoli ne zrastejo tako veliki ali kompleksni kot zdravo človeško možgansko tkivo. Toda, gojenje človeških možganskih organoidov v drugi živalski vrsti, omogoča še večji vpogled v delovanje tega kompleksnega organa, pa tudi testiranje novih zdravil za možganske bolezni.

"Samo predstavljajte si: ta model omogoča neinvaziven način testiranja zdravil na človeških celicah v živem organizmu," je poudaril profesor Pasca. Kot pravi, v raziskavi niso opazili vedenjskih razlik med podganami z vsajenimi človeškimi možganskimi celicami in navadnimi podganami.