V naslednjih petih letih bo za 1,5 stopinje toplejše od predindustrijske ravni

Letna svetovna temperatura bo verjetno vsaj 1 stopinjo Celzija toplejša od predindustrijske ravni, zadnjih pet let pa je bilo zabeleženo najtoplejših, je pokazala ocena, ki temelji na modeliranju in strokovnem mnenju klimatskih strokovnjakov. Leta 2020 se bo Arktika verjetno segrela za več kot dvakratno svetovno povprečje, številni deli Južne Amerike, južne Afrike in Avstralije pa bodo verjetno bolj suhi kot v nedavni preteklosti, navaja WMO. 70-odstotna verjetnost je, da bo en ali več mesecev v naslednjih petih letih za vsaj 1,5 stopinje Celzija toplejši od predindustrijske ravni, navaja ocena WMO.

V skladu s pariškim podnebnim sporazumom iz leta 2015 so se države zavezale, da bodo do konca stoletja zmanjšale svojo proizvodnjo ogljika in zaustavile globalno segrevanje pod 2 stopinji Celzija, in če je mogoče, pod 1,5 stopinje Celzija, da bi se izognile najhujšim vplivom podnebnih sprememb. Toda po poročilu Svetovne meteorološke organizacije (WMO) obstaja približno 20-odstotna možnost, da bo v naslednjih petih letih vsaj 1,5 stopinje Celzija toplejše od predindustrijske ravni, z možnostjo časovnega naraščanja, poroča CNN .

V prihodnjih petih letih bodo skoraj vse regije verjetno toplejše od nedavne preteklosti, so opozorili znanstveniki. V obdobju 2020–2024 bodo vzhodni deli Južne Amerike bolj suhi, območja z veliko širino in Sahel bodo verjetno bolj vlažni, severnoatlantska regija pa bi lahko imela močnejši zahodni veter, kar bi lahko povzročilo več neviht v zahodni Evropi.

"Ta študija kaže - z visoko stopnjo znanstvene spretnosti - velik izziv za dosego cilja Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah za ohranjanje globalnega dviga temperature v tem stoletju precej pod 2 stopinji Celzija nad predindustrijsko raven in za nadaljevanje prizadevanj, da še bolj omejimo zvišanje temperature na 1,5 stopinje Celzija," je v izjavi dejal generalni sekretar WMO Petteri Taalas.

V napovedi so upoštevane naravne spremembe in človekov vpliv na podnebje, vendar ne upoštevajo sprememb v emisijah toplogrednih plinov zaradi omejitev v povezavi s covidom-19 po vsem svetu. "Zaradi dolgotrajne življenjske dobe CO2 v ozračju ne pričakujemo, da bo vpliv padca emisij v letošnjem letu povzročil zmanjšanje atmosferskih koncentracij CO2," je dejal Taalas. "WMO je že večkrat poudaril, da upočasnitev industrije in gospodarstva zaradi covid-19 ne nadomešča trajnih in usklajenih podnebnih ukrepov."Priznal je mednarodno zdravstveno in gospodarsko krizo, ki jo je povzročila pandemija, vendar je dejal, da neuspeh pri spopadanju s podnebnimi spremembami "že stoletja ogroža blaginjo ljudi, ekosisteme in gospodarstva."

Medvladni svet za podnebne spremembe je v pomembnem poročilu zaključil, da imamo le do leta 2030 čas, da močno zmanjšamo svojo odvisnost od fosilnih goriv in preprečimo, da bi planet dosegel ključni prag 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko raven. Strokovnjaki vseskozi opozarjajo, da bo preseganje praga prispevalo k več vročinskih valov in vročega poletja, večjemu dvigu gladine morja, hujšim sušam in skrajnim padavinam, divjim požarom, poplavam in pomanjkanju hrane za milijone ljudi.