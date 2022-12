V noči na petek se bo na nebu hkrati zvrstilo vseh sedem planetov

Kmalu po sončnem zahodu bomo lahko na nebu hkrati opazovali vseh sedem planetov našega osončja. Čeprav astronomi pravijo, da dogodek ni posebno redek, saj da se pripeti vsakih nekaj desetletij, pa je izjemno zanimiv. Kot so dodali, bomo lahko prebivalci srednje in južne Evrope Merkur, Mars, Venero, Jupiter, Saturn Uran in Neptun lahko videli razvrščene v eno samo linijo.

Najsvetleje bosta žarela velikana Jupiter in Saturn, Mars bo obarvan v peščeno rdečo barvo. Opazili jih bomo lahko ob južno-zahodnem horizontu. Svetla bo tudi Venera, Uran in Neptun pa bosta zaradi svoje oddaljenosti nekoliko težje opazna. Uran se bo nahajal med Marsom in Jupitrom, Neptun pa med Saturnom in Jupitrom, piše BBC.