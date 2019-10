V novih oblekah bo sprehod po Luni bolj udoben

Na sedežu Nase so v torek predstavili dva prototipa vesoljskih oblačil, ki jih bodo uporabljali med prihodnjo misijo na Luno. Nove vesoljske obleke so glede na obstoječe modele izboljšane, primerne so tako za moške kot ženske, ponujajo pa večje udobje in boljše gibanje.

Medtem ko se Nasa trudi, da bi dosegla napovedi Trumpove administracije, da bodo leta 2024 ponovno poleteli na Luno, pa mora agencija poskrbeti še za to, da bodo astronavti tehnološko opremljeni za varen sestop na površje Lune, česar nihče ni storil že vse od leta 1972, poroča Bloomberg. "Dolgo smo delali, da smo oblikovali vesoljske obleke, ki bodo opravile svoje delo na Luni in naprej na Marsu," je povedala Amy Ross, inženirka vesoljske obleke.

FOTO: AP

Prva obleka s pisanim svetlo rdečim, belim in modrim vzorcem se imenuje raziskovalna mobilna enota, ki jo bodo uporabljali v vesolju, zunaj vesoljskega plovila. Nosili jo bodo astronavti med raziskovanjem Lunine površine. Lunina obleka, ki jo je predstavila Kristine Davis, ki dela v Nasinem inžinirskem oddelku za vesoljska oblačila, nudi astronavtu dodatno mobilnost, kar omogoča lažjo hojo, upogibanje in prepogibanje. Astronavti bodo tako lahko dvignili roke nad glavo, "česar danes ne morejo in niso mogli v času operacije Apollo," je povedala Rossova. "Se spomnite Neila Armstronga in Buzza Aldrina, ki sta na površje Lune skočila kot zajčka?" je vprašal Jim Bridenstine, Nasin administrator. "Zdaj bomo lahko dejansko hodili po Luninem površju, kar je zelo drugače od naših oblek v preteklosti." Obleke so zasnovane tako, da delujejo pri temperaturah od 121 stopinj Celzija do –156 stopinj Celzija in potencialno celo v hladnejših krajih okrog lunarnega južnega pola, kamor namerava Nasa poslati astronavte.

V času operacije Apollo so astronavti nosili takšne vesoljske obleke. FOTO: AP

Drugo obleko svetlo oranžne tkanine bodo astronavti nosili med izstrelitvijo in ponovnim vstopom nazaj na Zemljo, medtem ko bodo sedeli v kapsuli Orion, v vesoljskem plovilu za potovanje v vesolje, ki ga Nasa dela že 15 let. Obleka nudi astronavtom v primeru nesreče – če kapsula ne bi bila pod tlakom – zaščito in kisik. Zasnovana je tako, da astronavte šest dni ohranja pri življenju. Dustin Gohmert, inženir, ki je zasnoval omenjeno obleko, je povedal, da bi bila v primeru naključnega padca zračnega tlaka v kapsuli primarna naloga omenjene obleke varovanje astronavta.

SpaceX je predstavil črno-belo obleko, katere navdih je bila najverjetneje dirkalna obleka za motoriste. FOTO: AP

Vse obleke so podobne predhodnim, ki so jih nosili astronavti. Vesoljske obleke, ki so jih oblikovali drugje, imajo sicer bolj futurističen videz. SpaceX, ki ima pogodbo, da bo v bližnji prihodnosti na Mednarodno vesoljsko postajo poslal astronavte, je marca na orbito poslal manekena, oblečenega v njihovo obleko – 3D tiskano čelado in črno-belo obleko, katere navdih je bila najverjetneje dirkalna obleka za motoriste. Boeing, katerega Starliner bo prav tako potoval na postajo, je leta 2017 debutiral z modro obleko z zadrgo, ki je približno 4,5 kilograma lažja od tiste, ki jo astronavti nosijo na vesoljskem plovilu.

Starliner je leta 2017 predstavil modro obleko z zadrgo. FOTO: NASA