V okolici Idrije odkrili 235 milijonov let star zob morskega plazilca

Najdba na območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca je pomembna zaradi izvrstne ohranjenosti in redkosti za to obdobje. Pripomogla bo k razumevanju evolucije te živali in prepoznavnosti krajinskega parka. Plakodontov zob je na enem svojih obhodov našel Gregor Koželj, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Zgornja Idrijca in že od otroštva navdušen raziskovalec narave. "Zagledal sem zanimivo črno stvar. Ni mi delovala kot školjka ali amonit, ampak bolj kot rastlina, lokvanj. Čeprav nisem našel odgovora, sem vedel, da je najdba nekaj posebnega," je na srečanju z novinarji povedal Koželj, ki natančne lokacije najdbe ni želel razkriti, da bi najdišče zavaroval pred neodgovornimi "raziskovalci".

Zob morskega fosila FOTO: STA

Po posvetu z več geologi je najdbo poslal na Paleontološki inštitut Ivana Rakovca Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), kjer so po več opravljenih raziskavah, med drugim tudi z EDS tehniko, s katero določijo kemijsko sestavo snovi, potrdili, da gre za zob vretenčarja, in sicer plakodonta iz obdobja triasa izpred okoli 235 milijonov let. Ta žival je poseljevala tople plitvine z obrobja tedanjega oceana Tetida. Morski plazilec plakodont zato ni dinozaver, saj se ta izraz nanaša le na živali, ki so živele na kopnem. Plakodonti so bili veliki od 1,5 do 2 metra, po videzu podobni želvam, z močnim oklepom za zaščito pred plenilci. Imeli so kratke noge in široko glavo srčaste oblike. Niso bili dobri plavalci, večinoma so se zadrževali na dnu in strgali školjke, pri čemer so si pomagali z močnimi zobmi. "Zanimivo pri plakodontih je, da so bili zobje ploščati kot gumbi, z veliko površino in nizki, kar je značilno za živali, ki so se prehranjevale z zelo trdo hrano. Večinoma so jedli školjke in so morali drobiti trde lupine; zobje so morali prenesti zelo velike pritiske in so zato ploščati. Tudi sklenina se je evolucijsko prilagodila in postala veliko trdnejša," je povedala paleontologinja Irena Debeljak. Posebnost plakodontov je bila tudi, da so jim obrabljeni ali poškodovani zobje izpadli, vedno znova pa so jih nadomeščali novi in vedno večji.

Plakodont FOTO: STA