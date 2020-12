V Ormožu odkrili rimsko peč, v kateri so izdelovali izdelke iz žgane gline

V primeru najdbe v Stanovnem gre najverjetneje za peč, široko tri metre in dolgo do devet metrov, a je slabo ohranjena. "Praktično je ohranjenih samo nekaj deset, mogoče 20 centimetrov ponekod v višino, vse ostalo je bilo v preteklosti že uničeno, med drugim z oranjem v obdobjih potem, ko peč ni bila več v uporabi," je povedal Magdič.

Odkritje peči je pomembno z vidika civilizacijskega razvoja, ki ga je prostor današnje severovzhodne Slovenije doživel v času Rimskega cesarstva med 1. in 5. stoletjem našega štetja. Tovrstne peči so bile v tistih časih redke celo v mestnih središčih, kakršno je bilo Petoviona, na podeželju pa so bile odkrite zgolj izjemoma.

Najdba se nahaja na robu območja, kjer je predvidena gradnja daljnovoda, zato ne ovira tega pomembnega energetskega projekta, hkrati se s predvidenimi gradbenimi posegi ne bo poškodovala. Zaradi trenutno neugodnih vremenskih razmer bodo arheologi območje zaenkrat le zaščitili pred zunanjimi vplivi, premor pa izkoristili za razmislek o možnostih predstavitve najdbe javnosti.

V neposredni bližini ostankov omenjene peči, ki jo pripisujejo rimskemu obdobju, so odkrili ostanek nekdanje hudourniške struge, ki vsebuje veliko najdb ostankov različnih posod, oglja in ožgane gline, kar kaže na bližino neke večje prazgodovinske naselbine."Govorimo o odpadni strugi, ki je verjetno potekala ob robu naselbine in v katero so ljudje odmetavali različne stvari. Zdaj pa je v bistvu zakladnica, ki priča o njihovem življenju v preteklosti,"je povedal namestnik vodje arheološke raziskave Rene Masaryk iz Skupine STIK.