Slovenski 'leteči kombiji' v zraku že leta 2024?

Ko Tesla sreča Uber dobimo leteče taksije. V ospredju sprememb je slovensko znanje iz Pipistrela. " Postajamo dobavitelj električnih motorjev, pogonov drugim proizvajalcem, našim konkurentom, ki postajajo naši partnerji, " pravi Boscarol. Eno izmed teh podjetij je Joby Aviation iz Kalifornije. Skrivnostno, a z vidika privabljanja vlagateljev najuspešnejše na svetu. Trenutno je vredno že prek šest milijard dolarjev. Pred mesecem so objavili prvi posnetek svojega plovila, pod katerim je podpisan nekdanji sodelavec v Pipistrelu in trenutni inženir v Joby Aviation Gregor Veble Mikič . "Moje delo je zunanja oblika letala in poskrbeti, da zadošča zahtevam," pojasnjuje.

Zadnjo pravo revolucijo je letalstvo doživelo, ko so propelerje zamenjali reaktivni motorji. Zdaj smo sredi nove. "Letalstvo potrebuje čistejše pogone, tišje pogone. Potrebuje tudi cenejše pogone in vsemu temu je skupni imenovalec elektrika, morda tudi vodik," r azlaga Ivo Boscarol , direktor Pipistrela .

Prihodnost je električna in brezpilotna

Konkurenca je velika, promet v velikih mestih se bo gotovo selil v zrak, še prej bodo države morale spremeniti zakonodajo. V Kaliforniji so s plovilom, ki lahko prevaža štiri potnike, na to očitno že pripravljeni. "150 milj preleteti s hitrostjo 200 milj na uro in obenem biti zelo tih,"cilje opisuje Veble Mikič, ki dodaja, da je od nekdaj sledil svoji želji. "Pipistrel mi je dal možnost, da sem lahko letala tudi naredil," se hvaležno spominja.

Prihodnost bo torej električna in hkrati brezpilotna. Kar pa je in bo zaradi ranljivosti internetne komunikacije velik izziv. "Če bi prišlo do vdora v tak sistem, bi imeli v Londonu dež 100 takih plovil in seveda bi bil to pokop take industrije," še razlaga Boscarol.Zato bomo pred taksiji skoraj zagotovo v zraku opazovali leteče kombije. Tudi v tem segmentu imajo pri Pipistrelu smele načrte, ki pa v nasprotju s prevozom potnikov lahko poletijo že leta 2024.