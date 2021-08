V Pompejih našli ostanke sužnja, ki so najbolje ohranjeni doslej

V Pompejih so našli delno mumificirane ostanke, vključno z lasmi in kostmi, nekdanjega sužnja, ki so najbolje ohranjeni ostanki, kar so jih kdaj našli v tem starodavnem rimskem mestu.

Ostanke Marcusa Veneriusa Secundia so našli v grobnici v nekropoli Porta Sarno, ki je bila ena od glavnih vhodnih vrat v mesto. Grobnica naj bi bila več desetletij starejša od dogodka leta 79, ko je vulkan Vezuv izbruhnil in uničil mesto Pompeji. Med najbolj ohranjene človeške ostanke, ki so jih kdaj koli odkrili v Pompejih, spadajo Secundiovi beli lasje in delno vidno uho. Prvi testi kažejo, da je umrl star približno 60 let. Arheologi so dejali, da je odkritje nenavadno, saj so v rimskih časih pokojne odrasle običajno kremirali. V grobu so sicer našli tudi stekleno žaro z imenom ženske, Novia Amabilis, ki je bila morda Secundiova žena, piše Guardian. "Pompeji nikoli ne nehajo presenečati," je dejal Dario Franceschini, italijanski minister za kulturo.

icon-expand Grobnica Porta Sarno FOTO: AP

Secundio je bil suženj in varuh Venerinega templja v starih Pompejih. Ko je bil osvobojen suženjstva, se je pridružil vrsti Augustales, kolegiju duhovnikov, ki so bili odgovorni za obliko čaščenja cesarja. Dejstvo, da je bil pokopan v grobu, dokazuje, da mu je uspelo doseči dober družbeni in gospodarski položaj. Poleg tega se napis, posvečen Secundiu na marmorni plošči, najdeni na vrhu groba, sklicuje na gledališke predstave v Pompejih, ki so bile izvedene v grščini. Gabriel Zuchtriegel, direktor arheološkega parka v Pompejih, je dejal, da je napis "prvi jasen dokaz, da so v Pompejih nastopali v grškem jeziku". "Da so bile prireditve v grščini organizirane, je dokaz živahnega in odprtega kulturnega ozračja, ki je zaznamovalo starodavne Pompeje," je dodal.

