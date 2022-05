V prst z Lune posadili rastline

Znanstveniki so bili prav presenečeni, ko so ugotovili, da so semena kreše vzklila po dveh dneh. "Ne morem vam povedati, kako presenečeni smo bili," je dejala Anna-Lisa Paul, profesorica z Univerze na Floridi, ki je soavtorica prispevka o ugotovitvah.

"Vse rastline, bodisi v prsti z Lune bodisi v kontrolni prsti, so bile do približno šestega dne videti enako. Potem pa so se začele pojavljati razlike. Rastline, gojene v Lunini prsti, so se razvijale počasneje in so na koncu zakrnele," je dodala.