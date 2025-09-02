V prvem polletju za četrtino več kibernetskih incidentov

SI-CERT je danes objavil, da je bilo od težjih incidentov največ primerov zlonamerne kode, neprimernih vsebin in goljufij.
"Kar smo izpostavili v letnem poročilu za leto 2024 se nadaljuje: napredna zlonamerna koda se uporablja za zlorabe mobilnih denarnic uporabnikov. Tretjino vseh goljufij, ki smo jih v tem obdobju obravnavali na SI-CERT, so predstavljale lažne investicijske sheme v kriptovalute," so zapisali.
Obravnavali so 43 primerov različnih ranljivosti, pri katerih sprožijo obveščanje skrbnikov prizadetih sistemov v državi, skupaj z navodili za primerno ukrepanje. V polletju poslali več kot 280 tovrstnih obvestil.
Med lažjimi incidenti so prevladovale goljufije, sledili so drugi incidenti, vdori in neprimerna vsebina.
Obravnavali so nekaj več kot 700 primerov phishinga, pri katerem se skuša prek lažnih spletnih strani pridobiti podatke uporabnikov.
