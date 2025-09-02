Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

V prvem polletju za četrtino več kibernetskih incidentov

Ljubljana, 02. 09. 2025 15.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
0

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (SI-CERT) je v prvem polletju zaznal 2593 kibernetskih incidentov, kar je 24 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo okoli 350 zahtevnejših incidentov, največ z zlonamerno kodo, in 1600 lažjih incidentov, največ spletnih goljufij.

Kibernetski napad
Kibernetski napad FOTO: Profimedia

SI-CERT je danes objavil, da je bilo od težjih incidentov največ primerov zlonamerne kode, neprimernih vsebin in goljufij.

"Kar smo izpostavili v letnem poročilu za leto 2024 se nadaljuje: napredna zlonamerna koda se uporablja za zlorabe mobilnih denarnic uporabnikov. Tretjino vseh goljufij, ki smo jih v tem obdobju obravnavali na SI-CERT, so predstavljale lažne investicijske sheme v kriptovalute," so zapisali.

Preberi še 52-letna Slovenka s kriptoprevaro opeharila britansko podjetje

Obravnavali so 43 primerov različnih ranljivosti, pri katerih sprožijo obveščanje skrbnikov prizadetih sistemov v državi, skupaj z navodili za primerno ukrepanje. V polletju poslali več kot 280 tovrstnih obvestil.

Med lažjimi incidenti so prevladovale goljufije, sledili so drugi incidenti, vdori in neprimerna vsebina.

Obravnavali so nekaj več kot 700 primerov phishinga, pri katerem se skuša prek lažnih spletnih strani pridobiti podatke uporabnikov.

kibernetski incident si-cert goljufije
Naslednji članek

Polet najmočnejše rakete pred pristankom v morje trajal eno uro

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198