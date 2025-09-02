V prvem polletju za četrtino več kibernetskih incidentov

SI-CERT je danes objavil, da je bilo od težjih incidentov največ primerov zlonamerne kode, neprimernih vsebin in goljufij.

"Kar smo izpostavili v letnem poročilu za leto 2024 se nadaljuje: napredna zlonamerna koda se uporablja za zlorabe mobilnih denarnic uporabnikov. Tretjino vseh goljufij, ki smo jih v tem obdobju obravnavali na SI-CERT, so predstavljale lažne investicijske sheme v kriptovalute," so zapisali.