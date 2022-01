V Rutlandskem jezeru našli fosile 'morskega zmaja'

Ker v okrožju Rutland nimajo oddelka za dinozavre, so na območje poklicali ekipo paleontologov, ki so po pregledu sklenili, da gre za ihtiozavra, toplokrvnega morskega plenilca, ki je lahko zrasel do 25 metrov v dolžino. Živeli so pred 250 milijoni in 90 milijoni let.

Joe Davis , delavec v naravnem rezervatu Rutland v bližini angleškega Leicestra, je februarja lani, med urejanjem okolice na jezeru, opazil, da nekaj nenavadnega štrli iz blata. "Poklical sem na okrožni svet in rekel, da mislim, da sem našel dinozavra," je povedal. A ni našel dinozavra, našel je fosilizirane ostanke deset metrov dolgega morskega plenilca, imenovanega ihtiozaver. In to največjega te vrste, ki so ga kdaj odkrili v Združenem kraljestvu. "Pogledal sem dol in zdelo se mi je, da vidim kamne ali grebene v blatu, a pomislil sem, da je vseeno videti nekoliko organsko, nekoliko drugače," je Davis povedal za BBC News . "Potem sem videl nekaj, kar je bilo videti skoraj kot čeljust."

Čeprav so ostanke ihtiozavra v jezeru v rezervatu v Rutlandu odkrili že februarja lani, je skupina paleontologov na izkopavanje ostankov prišla šele pozno poleti, ko se je gladina vode v jezeru znova znižala. Posebno pozornost so namenili odstranitvi ogromne lobanje.

Velik blok gline z glavo ihtiozavra so skrbno izkopali, preden so ga pokrili z mavcem in položili na lesene opornice. Blok, težek skoraj tono, so dvignili iz blata in ga bodo dodatno pregledali. "Ne zgodi se pogosto, da ste vi sami odgovorni za varno dvigovanje zelo pomembnega, a zelo krhkega fosila, ki tehta toliko," je dejal Nigel Larkin, paleontološki konservator in gostujoči znanstveni sodelavec na Univerzi Reading. "To je odgovornost, vendar obožujem izziv."

Izkopavanje je vodil Dean Lomax, paleontolog z univerze v Manchestru, ki je odkritje označil za "resnično brez primere" in – zaradi svoje velikosti in popolnosti – "eno največjih najdb v britanski paleontološki zgodovini". "Navadno na ihtiozavre in druge morske plazilce pomislimo, ko jih odkrijejo vzdolž jurske obale v Dorsetu ali na obali Yorkshira, kjer jih je veliko izpostavljenih eroziji pečin. Tukaj na celinski lokaciji je najdba zelo nenavadna."

Rutland leži namreč okoli 50 kilometrov od obale, vendar je pred 200 milijoni let višja morska gladina pomenila, da ga je prekrival plitvi ocean.

Anglia Water, ki upravlja rezervat Rutland, zdaj išče sredstva, da bi ihtiozavru omogočila, da ostane na tem območju in da bi si ga lahko ogledala širša javnost.