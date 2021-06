Organizem, 24.000 let zamrznjen v permafrostu, se še vedno lahko razmnožuje

Pretekle raziskave so sicer trdile, da bi mikroskopsko majhen organizem bdelloid lahko v takem stanju zamrznjene animacije, oziroma v stanju "med življenjem in smrtjo", preživel le do 10 let. Nova raziskava, ki je bila v ponedeljek objavljena v Current Biology, pa trdi, da bi lahko preživel več tisoč let. "Glavna ugotovitev je, da bi lahko večcelične organizme zamrznili za več tisoč let, jih shranili, nato pa bi jih lahko povrnili v življenje," je po poročanju BBC dejal Stas Malavin z ruskega inštituta za biološke raziskave.

A pri tem dodal, da je potrebnih še več raziskav, s katerimi bi natančneje ugotovili, kako doseči ta podvig. Znanstveniki so v okviru raziskave v laboratoriju zamrznili in odtajali več organizmov in opazovali celoten proces.

Radiokarbonsko datiranje starost omenjenega organizma bdelloid sicer postavlja med 23.960 in 24.485 let, še navaja BBC.

Gre sicer za vrsto kotačnika, ki ga najdemo v sladkih vodah po svetu, obstajajo pa že vsaj 35 milijonov let. Znani pa so po svoji sposobnosti preživeti ekstremne pogoje, po poročanju New York Timesa spadajo med vrste, ki so najbolj odporne na radioaktivnost, obenem pa lahko preživijo tudi na območjih s pomanjkanjem kisika in leta dehidracije.