V škatlah za pico, papirnatih lončkih: PFAS vplivajo na presnovo, hormone ...

Onesnažena prst na salzburškem letališču, onesnažena pitna voda v Leondingu ... V Avstriji narašča zaskrbljenost zaradi onesnaženja naravnega okolja s PFAS (per- in polifluorirane alkilne spojine). Poleg tega pri severnih sosedih opozarjajo, da je tveganje veliko večje, kot se je dolgo predvidevalo, saj se pravzaprav vsakodnevno srečujemo s temi potencialno škodljivimi in delno neraziskanimi snovmi.

Plastične lončke so nadomestili papirnati, a tudi ti niso brez težav.

Zaskrbljenost zaradi PFAS sicer ni nova. Že več kot dve desetletji je, odkar je ameriški odvetnik Robert Billot tožil ameriško podjetje DuPont, ki je dolga desetletja v reko Ohio odlagalo zelo strupeno PFOA (perfluorooktanojsko kislino). PFOA in PFOS sodita v isto skupino kemikalij. DuPontu so naložili plačilo 671,7 milijona dolarjev odškodnine. Seveda pa to ni rešilo problema. "Težava s to strupeno skupino snovi za nas ni nova. To raziskujemo že dve ali tri desetletja," je za krone.at dejal avstrijski strokovnjak Hans-Peter Hutter. Osnovni izziv je, da je skupina snovi tako obsežna. "Gre za približno 4700 snovi, ki so uporabne in zato v mnogih izdelkih," pravi Hutter. Uporabljajo se med drugim pri premazu papirnate skodelice za kavo. Ali pa za nepremočljiva oblačila, ponve ... Najdemo jih lahko v škatlah za pico, izpostavljajo strokovnjaki. Papirnati lončki so na primer zamenjali okolju škodljive plastične. Toda vseh težav to ni odpravilo – ravno zaradi prisotnosti omenjenih škodljivih snovi. Ugotovljeno je bilo, da se razgradijo zelo, zelo počasi, ko so v okolju. In posledice so že vidne. "Preiskave podtalnice kažejo, da so koncentracije PFAS na posameznih merilnih mestih nad 0,1 mikrograma na liter (mejna vrednost direktive o pitni vodi). Več PFAS je bilo odkritih v pronicajočih in kanalizacijskih vodah ter v pitni vodi," pravi avstrijsko zvezno ministrstvo za okolje, ki ga navaja krone.at.

A to so snovi, ki jih ni mogoče kar "ujeti in odstraniti", opozarja Hutter, ki izpostavlja na tveganje za zdravje. Med rizičnimi skupinami so predvsem nosečnice in dojenčki. Hutter vidi glavni problem v "dolgoročni nizki koncentraciji, ki vpliva na nerojeno življenje, presnovo maščob, presnovo holesterola in hormonski sistem. Lahko vplivajo na določene endogene hormone". Znanstveniki se sicer strinjajo, da je treba snovi, ki motijo tako pomembne telesne procese, regulirati. A tega ne more storiti ena sama država, opozarjajo. Predlog, ki ga je predstavila Evropska agencija za kemikalije ECHA, je predložilo pet držav EU in predvideva prepoved vseh spojin v tem razredu snovi – perfluoriranih in polifluoriranih alkilnih snovi – s prehodnim obdobjem med 18 meseci in dvanajstimi leti. Dolžina teh obdobij je odvisna od razpoložljivih alternativ PFAS. A pot do tja bo dolga, saj se pričakuje močan odpor industrije.

Pica