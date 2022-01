V Sloveniji bomo lahko večji asteroid, ki bo prešel Zemljo, s teleskopi opazovali v začetku noči

Kot smo že poročali, se bo Zemlji danes močno približal eden večjih asteroidov. Asteroid (7482) 1994 PC1, ki je velik več kot en kilometer, so znanstveniki odkrili že pred 28 leti. Nekaj pred 23. uro se bo Zemlji približal na razdaljo 1.982.172 kilometrov. Ljubitelji nočnega neba ga sicer s prostim očesom ne bodo mogli videti, bo pa asteroid mogoče opazovati že z manjšim teleskopom. V Sloveniji ga bo na nebu mogoče opaziti do 21. ure v smeri ozvezdja Kit. "Ker bo nizko na nebu, ga je priporočljivo opazovati z visokega mesta, kjer ni velikih ovir na obzorju," pravi astronom Jure Japelj.

Velik kamniti asteroid, ki bo po podatkih ob 22.51 varno prešel naš planet, so astronomi odkrili že leta 1994. Kot navaja Nasa, je bližajoči se asteroid 7482 (1994 PC1) zaradi svoje velikosti in bližine uvrščen v kategorijo potencialno nevarnih asteroidov. Meri namreč okoli en kilometer, Zemljo pa bo zgrešil za le 1.982.172 kilometrov, približno petkratno razdaljo med Luno in Zemljo.

icon-expand Asteroida s prostim očesom ne bo mogoče videti. FOTO: NASA

Asteroid takšne velikosti naj bi po oceni vesoljske agencije v Zemljo udaril vsakih 600.000 let. Če bi kilometrski asteroid trčil na poseljeno območje, bi povzročil hudo katastrofo, ob tem pravi astronom Jure Japelj. "Krater takega asteroida bi v premeru meril več kot deset kilometrov, infrastruktura bi bila uničena v radiju 50 kilometrov, hudo poškodovana pa bi bila do 100 kilometrov od območja trka," navaja. Vendar pa se tokrat nimamo česa bati, saj bo asteroid s hitrostjo 19,56 kilometra na uro poletel mimo Zemlje. Prav ta hitrost bo amaterskim astronomom kljub svetlobi polne lune omogočila, da bodo lahko opazovali sicer temni asteroid. Opazovanje bo sicer nekoliko oteževala skoraj polna luna, ob tem pravi Japelj.

icon-expand Asteroid na dan 11. januar 2022 FOTO: spacereference.org

Slednjega sicer ne bomo mogli opazovati zgolj s prostim očesom ali daljnogledom, ga pa bo mogoče videti že z manjšim teleskopom."Viden bo danes zvečer nekje do 21. ure v smeri ozvezdja Kit. Ker bo nizko na nebu, ga je priporočljivo opazovati z visokega mesta, kjer ni velikih ovir na obzorju," priporoča astronom, ki dodaja, da asteroid sam po sebi ni spektakularen objekt za opazovanje, saj se bo videl le kot pika, ki se s časom počasi premika glede na ostale zvezde. Ta svetla točka, podobna zvezdi, bo sijala z magnitudo okoli 10. Najboljšo možnost za opazovanje asteroida imajo sicer prebivalci Severne Amerike. Ob 22.51, ko bo najbližje Zemlji, bo sicer asteroid v Sloveniji že zašel za obzorje. Že zdaj pa lahko njegovo lokacijo preverite tudi na Nasini aplikaciji Eyes on Asteroids.

icon-expand Asteroid 7482 (1994 PC1) in planeti FOTO: Tomruen

Strokovnjaki pri Nasi sicer pravijo, da se nam še vsaj naslednjih dvesto let noben asteroid ne bo tako močno približal. Čeprav gre za velik primerek, pa to ni največji asteroid, ki je kdaj preletel naš planet. Ta čast pripada asteroidu 3122 Florence (1981 ET3) iz leta 2017, katerega velikost so ocenili na okoli dva kilometra. Lani je asteroid 2016 AJ193, ki je meril 1,4 kilometra, potoval mimo Zemlje na devetkratni razdalji med Zemljo in Luno, septembra 2018 pa je 1,2 kilometra velik asteroid mimo Zelje potoval na razdalji, kot je razdalja med Zemljo in Luno, pravi Japelj. "Naslednji večji asteroid, ki ga velja spremljati, bo asteroid (153814) 2001 WN5. Ta se bo junija 2028 Zemlji približal na polovico razdalje med Zemljo in Luno. Seveda pa manjši asteroidi kar pogosto potujejo blizu Zemlje, a dobijo manj pozornosti," dodaja.

Asteroid 7482 (1994 PC1) je pred 28 leti, natančneje 9. avgusta 1994, na observatoriju Siding Spring v Avstraliji odkril Robert McNaught, s pomočjo drugih astronomov pa so nato asteroid odkrili tudi na slikah z drugih opazovanj, ki segajo vse do septembra 1974. Spada med kamnite asteroide z visoko vsebnostjo železovih in magnezijevih silikatov. Ti asteroidi se pogosto nahajajo v radiju do treh astronomskih enot okoli Sonca, na večjih oddaljenostih pa so redkejši.