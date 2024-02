Čez tri leta prvi diplomirani kreatorji vzporednih resničnosti

Tehnologija blockchain, metaversum, digitalna umetnost, umetna inteligenca ... To so nekateri izmed predmetov na novem študijskem programu, ki ga bo od letos mogoče študirati na Fakulteti za aplikativne vede. " V sodobnem svetu, kjer se tehnologija in kreativnost združujeta v nepredstavljive možnosti, nova študijska smer naslavlja aktualne potrebe družbe. Študijski program je zasnovan na presečišču fotografije, videa, računalniških iger ter hitro razvijajočih se področij umetne inteligence ter virtualne (VR), obogatene (AR) in mešane (MR) resničnosti. Bodočim diplomantom nudi priložnost, da se usposobijo za ustvarjalce digitalnih svetov in postanejo pionirji v tej hitro rastoči industriji prihodnosti. Študijska smer "Vzporedne resničnosti" združuje teoretično znanje in praktične veščine, ki so potrebne za uspeh v sodobni digitalni dobi," obljubljajo na VISTU.

Kot pojasnjujejo, je študij namenjen tistim, ki želijo ustvarjati digitalno avdiovizualno prihodnost, raziskovati umetno inteligenco, ustvarjati računalniške igre in druge aplikacije v virtualni (VR), obogateni (AR) in mešani resničnosti (MR) – kar skupaj zajema izraz razširjene resničnosti, angleško extended realities (XR). Dekan VISTA, prof. dr. Janko Žmitek, pojasnjuje, da so študijsko smer Vzporedne resničnosti razvili na podlagi evalvacije potreb v različnih gospodarskih panogah in kreativnih industrijah, dodatno pa so jih spodbudili hitro spreminjajoči se trendi in nove tehnologije na trgu.

Potreba trga po taki študijski smeri je namreč več kot očitna, ugotavljajo. Industrije, ki segajo od zabave in iger do izobraževanja in zdravstva, vse bolj uporabljajo tovrstne tehnologije za zagotavljanje naprednih uporabniških izkušenj. Ta premik je ustvaril znatno povpraševanje po strokovnjakih, sposobnih ustvarjati visokokakovostne potopitvene vsebine, pravijo na VISTU.

Kot pojasnjuje Igor Prošić, vodja Oddelka za fotografijo VIST: "Cilj tega študija je usposobiti kreativne ustvarjalce virtualnih svetov in jim omogočiti številne karierne možnosti, kot so "Ustvarjalec XR vsebin", "XR razvijalec", "Svetovalec za XR strategije" ... ali pa jih usmeriti na samostojno ustvarjanje umetniških del v virtualnem prostoru, vključno s 3D-modeliranjem in animacijo. Oblikovali in razvijali bodo lahko aplikacije v virtualni, obogateni in mešani resničnosti za različne sektorje (računalniške igre, turizem, zdravstvo, izobraževanje...), usposobljeni pa bodo tudi za delo na področju digitalnih medijev, ustvarjanje potopitvenih izkušenj za zabavno industrijo, izobraževanje, oglaševanje ...."

Študij je samoplačniški, študenti pridobijo 1. bolonjsko stopnjo

Diplomanti bodo pridobili strokovni naslov diplomirani kreator vzporednih resničnosti oz. diplomirana kreatorka vzporednih resničnosti (VS). Gre torej za 7. raven izobrazbe – 1. bolonjska stopnja. To diplomantkam in diplomantom omogoča nadaljnji študij na 2. bolonjski stopnji, pojasnjuje Prošić. Študij je v celoti samoplačniški, kot pojasnjuje Prošić, država ne sofinancira tega študija, čeprav je program javno veljaven in akreditiran. Kot prednost pa navede, da študenti delajo na realnih projektih že med študijem in hitro stopijo v stik s trgom dela.