Znanost in tehnologija

V Slovenijo prihaja astronavtka slovenskega rodu

Ljubljana, 06. 01. 2026 10.42 pred 41 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Sunita Williams - 3

Prihodnji teden bo Slovenijo obiskala astronavtka slovenskega rodu Sunita Lyn Williams. Nekdanja astronavtka ameriške vesoljske agencije Nasa velja za eno najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini. V torek se bo v Centru Noordung v Vitanju srečala tudi z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon.

Astronavtka Sunita Lyn Williams bo na povabilo podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona Slovenijo obiskala med 13. in 16. januarjem.

"Gre za pomembno priložnost za Slovenijo, ki tudi na svetovni ravni pušča pečat v vesoljski industriji ter spodbuja znanost, inovacije in mednarodno sodelovanje v vesolju," so ob tem poudarili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Sunita Williams - 4
Sunita Williams - 4
FOTO: Aljoša Kravanja

Ena najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini se bo med svojim obiskom sestala z najvišjimi predstavniki države, slovenskimi znanstveniki, akademiki, študenti in podjetji na področju vesoljskih znanosti. Njen obisk bo usmerjen v področje vesoljskih raziskav, izobraževanja in promocije znanosti med mladimi.

V torek bo Williamsova obiskala Center Noordung v Vitanju, kjer jo bo sprejela Fajonova. Tam bo sicer astronavtka nastopila na dogodku, namenjenem promociji vesoljskih tehnologij in delitvi njenih izkušenj z Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Preberi še Nasini astronavti po vrnitvi: 'V vesolju ne čutimo politike'

V okviru obiska se bo srečala tudi s predsednico Natašo Pirc Musar ter s predsednikom vlade Robertom Golobom. Nekdanjo ameriško astronavtko bodo sprejeli še minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in minister za obrambo Borut Sajovic, ki je Sunito Williams sprejel že ob njenem obisku leta 2013, ko je obiskala Leše pri Tržiču, od koder prihajajo njeni predniki.

Od nordijskega centra v Planici do nagovora študentom in obiska Pipistrela

"Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi slovenskih dosežkov v znanosti in tehnologiji, še posebej v kontekstu polnopravnega članstva Slovenije v Evropski vesoljski agenciji (ESA) od 1. januarja 2025 in pristopa Slovenije k sporazumu Artemis v letu 2024, ki odpira nove priložnosti za sodelovanje v globalnih raziskovalnih programih," so sporočili z ministrstva.

Ob tem bo astronavtka slovenskega rodu obiskala tudi Nordijski center Planica in Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo Inštituta Jožef Stefan v Planici, ki v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo proučuje vpliv mikrogravitacije na človeško telo.

Preberi še FOTO: Pahor: Njeni dosežki segajo skoraj do zvezd, ona je ena od zvezd

Na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za strojništvo bo med svojim obiskom nagovorila študente, v organizaciji Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu pa bo obiskala tudi raziskovalce na Univerzi v Novi Gorici, kjer bo poudarek na povezovanju znanja, izkušenj in skupnih ciljev med Slovenci doma in po svetu. Williamsova bo obisk zaključila z ogledom letalskega podjetja Pipistrel v Gorici.

"V fokusu bodo še teme, kot so vloga žensk v znanosti, pomen mednarodnega sodelovanja ter spodbuda mladim, da izberejo pot raziskovanja in inovacij," so še napovedali na ministrstvu.

Sunita Williams je v svoji karieri opravila dve vesoljski misiji, skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju in leta 2025 uspešno zaključila skoraj devetmesečno bivanje na ISS kot del Odprave 72, po prvotno načrtovani osemdnevni misiji. Njen obisk še predstavlja posebno priložnost za slovensko znanstveno skupnost, mlade raziskovalce in ženske v znanosti.

sunita williams astronavtka slovenija nasa

Kako je zapuščena veleblagovnica postala stičišče znanosti, inovacij in zabave

Agartha enjoyer
06. 01. 2026 12.00
Haha slovenskih korenin ne pa rodu...
Odgovori
+1
1 0
tavbix
06. 01. 2026 11.53
Ko bi le bilo več takšnih, namesto sebičnih egocentričnih idiotov, ki jih imamo na oblasti po celem svetu.
Odgovori
+2
2 0
StayALive
06. 01. 2026 11.51
A domov pa ne bo šla nič ?
Odgovori
0 0
Watcherman
06. 01. 2026 11.42
Nihče,da še ni bil v vesolju kajne phahaha.Lp
Odgovori
+0
1 1
PSIHOTERAPEVT
06. 01. 2026 11.48
itak, ce gres malo visje se raztrga kulisa in se pokvari lightshow :)
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
