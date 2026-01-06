V Slovenijo prihaja astronavtka slovenskega rodu

Astronavtka Sunita Lyn Williams bo na povabilo podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon ter podpredsednika vlade in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona Slovenijo obiskala med 13. in 16. januarjem. "Gre za pomembno priložnost za Slovenijo, ki tudi na svetovni ravni pušča pečat v vesoljski industriji ter spodbuja znanost, inovacije in mednarodno sodelovanje v vesolju," so ob tem poudarili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Sunita Williams - 4 FOTO: Aljoša Kravanja

Ena najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini se bo med svojim obiskom sestala z najvišjimi predstavniki države, slovenskimi znanstveniki, akademiki, študenti in podjetji na področju vesoljskih znanosti. Njen obisk bo usmerjen v področje vesoljskih raziskav, izobraževanja in promocije znanosti med mladimi. V torek bo Williamsova obiskala Center Noordung v Vitanju, kjer jo bo sprejela Fajonova. Tam bo sicer astronavtka nastopila na dogodku, namenjenem promociji vesoljskih tehnologij in delitvi njenih izkušenj z Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

V okviru obiska se bo srečala tudi s predsednico Natašo Pirc Musar ter s predsednikom vlade Robertom Golobom. Nekdanjo ameriško astronavtko bodo sprejeli še minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu in minister za obrambo Borut Sajovic, ki je Sunito Williams sprejel že ob njenem obisku leta 2013, ko je obiskala Leše pri Tržiču, od koder prihajajo njeni predniki.

Od nordijskega centra v Planici do nagovora študentom in obiska Pipistrela

"Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi slovenskih dosežkov v znanosti in tehnologiji, še posebej v kontekstu polnopravnega članstva Slovenije v Evropski vesoljski agenciji (ESA) od 1. januarja 2025 in pristopa Slovenije k sporazumu Artemis v letu 2024, ki odpira nove priložnosti za sodelovanje v globalnih raziskovalnih programih," so sporočili z ministrstva. Ob tem bo astronavtka slovenskega rodu obiskala tudi Nordijski center Planica in Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo Inštituta Jožef Stefan v Planici, ki v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo proučuje vpliv mikrogravitacije na človeško telo.

Na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za strojništvo bo med svojim obiskom nagovorila študente, v organizaciji Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu pa bo obiskala tudi raziskovalce na Univerzi v Novi Gorici, kjer bo poudarek na povezovanju znanja, izkušenj in skupnih ciljev med Slovenci doma in po svetu. Williamsova bo obisk zaključila z ogledom letalskega podjetja Pipistrel v Gorici. "V fokusu bodo še teme, kot so vloga žensk v znanosti, pomen mednarodnega sodelovanja ter spodbuda mladim, da izberejo pot raziskovanja in inovacij," so še napovedali na ministrstvu.