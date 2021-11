V sosednji galaksiji odkrili novo črno luknjo

Črno luknjo so znanstveniki odkrili z uporabo teleskopa Evropskega južnega observatorija v Čilu. Skozenj so opazovali, kako je gravitacija črne luknje vplivala na gibanje bližnje zvezde, ki je približno petkrat večja od mase našega sonca, poroča CNN. Tako so v naši sosednji galaksiji odkrili črno luknjo, ki se je skrivala v kopici več tisoč zvezd.

To je prvič, da so astronomi odkrili mlado črno luknjo v kopici prav tako mladih zvezd.

Znanstveniki z odkrivanjem novih črnih lukenj pridobivajo pomembne informacije, ki jim pomagajo razumeti, kako se ti kozmični objekti oblikujejo in spreminjajo skozi čas. "Podobno kot Sherlock Holmes, ki kriminalno tolpo izsledi na podlagi njihovih napak. Mi spremljamo obnašanje vsake posamezne zvezde v zvezdni kopici in poskušamo najti dokaze o prisotnosti črnih lukenj. Vendar pa slednjih ne vidimo neposredno," je pojasnila Sara Saracino, članica fakultete za tehniko in tehnologijo z Inštituta za raziskave astrofizike na univerzi John Moores v Liverpoolu. "Rezultat predstavlja le enega od iskanih kriminalcev, a ko ga najdete, ste na dobri poti, da odkrijete številne druge, v različnih grozdih," je dejala.

Vse črne luknje niso ustvarjene na enak način. Ta, ki so jo odkrili na novo, je manjša od nekaterih drugih. Raziskovalci so jo zato opazili šele, ko so med številnimi zvezdami zagledali eno, ki je imela posebno gibanje. Soavtor študije in profesor na Univerzi v Göttingenu v Nemčiji Stefan Dreizler je dejal, da je večino črnih lukenj mogoče razkriti le dinamično. "Ko tvorijo sistem z zvezdo, bodo namreč na subtilen a zaznaven način vplivale na njeno gibanje," je pojasnil.

