V trajno zamrznjenih tleh Sibirije našli 40.000 let staro glavo volka

Na skrajnem ruskem severu, v trajno zamrznjenih tleh Sibirije je Pavel Efimov, lokalni prebivalec, prejšnjo poletje na bregovih reke Tirekhtiakh v regiji Jakutija našel glavo volka. To je predal v roke znanstvenikom z Akademije znanosti v Jakutiji, ki so za pomoč pri raziskavi izjemno dobro ohranjene glave prosili tudi kolege iz Japonske in Švedske. Ugotovili so, da gre za ostanke volka, ki je umrl pred 40.000 leti oziroma v času pleistocena - času ko so po zemlji hodili veliki sesalci, kot na primer mamut, in veliko večji predniki nekaterih sodobnih vrst. V času smrti naj bi bil najden volk star med dvemi in štirimi leti, poroča Siberian Times.

V trajno zamrznjenih tleh pa so več tisoč let skorajda nedotaknjeno ohranili zobje, kožuh, ušesa, jezik in celo možgani. Glava je veliko večja v primerjavi z današnjim volkom, saj meri kar 41,5 centimetrov oziroma približno polovico celotnega telesa današnjega volka, ki meri med 66 in 86 centimetri.