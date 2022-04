V Ukrajini za identifikacijo ljudi uporabljajo tehnologijo prepoznavanja obrazov

V Harkovu so oblasti tako posnele pokojnikov obraz – dvignjeno glavo, oči usmerjene proti kameri. Posneli so fotografijo in jo zagnali skozi Clearviewovo bazo podatkov. Pri iskanju so našli več slik nekoga, ki je bil videti zelo podoben mrtvemu moškemu. Ena fotografija je bila posneta na vroč dan. Moški je bil brez majice. Na levi rami je imel tetovažo. Našli so ujemanje. Dobili so ime.

Britanski mediji so dobili vpogled v to, kako tehnologijo uporabljajo – v več kot tisoč primerih – za identifikacijo tako živih kot mrtvih. V Harkovu na vzhodu Ukrajine so našli truplo moškega, ki je negibno ležalo na tleh. Njegovo telo je bilo golo, na sebi je imel le spodnje perilo. Okoli oči je imel modrice. Novinarji BBC so videli fotografije trupla, posnete na kraju, niso pa poznali okoliščin njegove smrti. Dokazi jasno kažejo na poškodbe glave, jasno je vidna tudi tetovaža na njegovi levi rami. Ukrajinske oblasti niso vedele, kdo je moški, zato so se odločile uporabiti najsodobnejšo metodo: prepoznavanje obraza z umetno inteligenco.

Clearview je morda najbolj znan in kontroverzen sistem za prepoznavanje obrazov na svetu. Podjetje je pobralo milijarde fotografij iz družbenih medijev, kot sta Facebook in Twitter, da bi ustvarilo ogromno bazo podatkov o tem, kar njegov izvršni direktor in ustanovitelj Hoan Ton-That imenuje iskalnik za obraze. "Nekako deluje kot Google. Toda namesto da bi vnesel niz besed ali besedila, uporabnik vstavi fotografijo obraza," je pojasnil Ton-That.

Podjetje se je soočilo z vrsto pravnih izzivov. Facebook, YouTube, Google in Twitter so Clearviewu poslali pisma, v katerem so ga prosili, naj preneha uporabljati slike s spletnih mest. Urad britanskega informacijskega pooblaščenca je podjetje celo kaznoval, ker ni obvestilo ljudi, da zbira njihove fotografije.

Zdaj pa je njegova uporaba s strani ukrajinske vlade sprožila vprašanja o posledicah dodajanja te močne tehnologije v aktivno vojno. Clearview sicer uporabljajo tudi organi pregona v Ameriki. Ton-That pravi, da je 3.200 vladnih agencij kupilo ali preizkusilo tehnologijo. Po invaziji Vladimirja Putina na Ukrajino pa je ustanovitelj Clearviewa videl še eno uporabnost za tehnologijo. "Videli smo podobe ljudi, ki so bili vojni ujetniki in so bežali, in veste, dalo nam je misliti, da bi to lahko bila tehnologija, ki bi jo lahko uporabili za identifikacijo in tudi preverjanje teh ljudi," pravi. Zato je ukrajinski vladi takoj ponudil tehnologijo in ta jo je sprejela.

Uporaba prepoznavanja obraza za identifikacijo mrtvih pa ni nova in Clearview tudi ni edina platforma, ki jo za ta namen uporabljajo v Ukrajini. "Te stvari uporabljamo že leta," pravi Aric Toler, direktor raziskav pri Bellingcatu, organizaciji, ki je specializirana za raziskovalno novinarstvo. Leta 2019 je Bellingcat uporabil tehnologijo za prepoznavanje obrazov, da bi pomagal prepoznati Rusa, ki je posnel mučenje in smrt zapornika v Siriji. To sicer ni prvo prepoznavanje obrazov v vojni, je pa uporaba prepoznavanja obrazov v Ukrajini postala bolj široko uporabljena kot v katerem koli prejšnjem konfliktu. Toler pravi, da v Rusiji uporablja platformo za prepoznavanje obrazov FindClone in da je bila še posebej v pomoč pri identifikaciji mrtvih ruskih vojakov.