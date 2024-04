V Veliki Britaniji na bolnikih testirajo prvo cepivo proti kožnemu raku

In kako ustvarijo prilagojeno terapijo? Najprej odstranijo tumor in sekvencirajo DNK, pri čemer ima vlogo tudi umetna intelligence. "To je zelo individualizirana terapija in je v nekaterih pogledih veliko pametnejša od cepiva. Izdelana je povsem po meri. Enakega cepiva torej ne bi mogli dati drugemu pacientu," je povedala dr. Shawova, ki meni, da bo to zdravilo predstavlja velik preboj na področju imunoterapije.

Cilj je dokončno ozdraviti raka in izkoreniniti vse nevarne celice, ki na slikanju morda niso vidne.

Druga faza preskušanja je pokazala, da je bilo pri ljudeh z melanomi z visokim tveganjem, ki so poleg imunoterapevtskega zdravila Keytruda prejeli tudi injekcijo, za približno polovico (49 odstotkov) manj verjetnosti, da bodo umrli ali da se bo rak pro treh letih ponovil.

Zdravilo želijo testirati na 1100 ljudeh

V tretjo fazo globalnega testiranja je vključen širši krog bolnikov, raziskovalci upajo, da bodo zdravilo testirali na približno 1100 ljudeh. V Veliki Britaniji naj bi v osmih zdravstvenih centrih testiranje opravili na približno 70 ljudeh, kombinacijo zgoraj omenjene dvojne terapije pa bodo testirali tudi pri raku pljuč, mehurja in ledvic.

Profesor Lawrence Young z Univerze v Warwicku je to označil za "enega najbolj vznemirljivih dosežkov v sodobni terapiji raka". "Zanimanje za cepiva proti raku se je v zadnjih letih ponovno vzbudilo zaradi globljega razumevanja, kako telo nadzoruje imunske odzive, in zaradi pojava cepiv mRNA, zaradi česar je razvoj cepiva, ki temelji na imunskem profilu bolnikovega lastnega tumorja, veliko enostavnejši," je pojasnil.