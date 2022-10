V vesolje poletela prva ameriška staroselka

Prva ameriška staroselka v vesolju Nicole Mann upa, da bo njena misija navdihnila tudi prihodnje generacije domorodcev. "Da bodo naši otroci sledili sanjam in spoznali, da so vsaj nekatere od teh ovir, ki so nekoč obstajale, porušene," je dejala in poudarila, da lahko tudi oni naredijo nekaj, kar bo "prvič v zgodovini".

Na krov je bilo posadki dovoljeno prinesti le omejeno količino osebnih predmetov, a pred poletom je polkovnica za BBC dejala, da bo s seboj v vesolje vzela tudi spomin na staroselske korenine njene družine. "Imam poseben lovilec sanj, ki mi ga je podarila mama, in bo postal majhen delček moje družine, ki ga bom nosila s seboj," je dejala, ko je imela v mislih tradicionalno staroselsko dekoracijo.