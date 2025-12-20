Naslovnica
Znanost in tehnologija

V vesolje poletela prva oseba na invalidskem vozičku

Austin, 20. 12. 2025 16.49 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA M.V.
Astronavtka Michael Brenthaus

Iz Teksasa je v vesolje poletela raketa New Shepard NS-37, na krovu katere je bila prva oseba na invalidskem vozičku, in sicer nemška inženirka Evropske vesoljske agencije Michaela Benthaus. Nemka je v vesolje poletela pod okriljem podjetja Blue Origin v lasti milijarderja Jeffa Bezosa, ki izvaja turistične polete.

Astronavtka Michael Brenthaus
Astronavtka Michael Brenthaus
FOTO: AP

Raketa New Shepard NS-37 je vzletela iz zahodnega Teksasa, polet pa je trajal približno 11 minut. Na krovu je bil tudi nemški inženir Hans Königsmann in štirje ameriški podjetniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Polet je bil avtomatiziran, šesterica pa je poletela na višino okoli 100 kilometrov, pri čemer so udeleženci za kratek čas izkusili breztežnostno stanje.

Polet bi sicer morali izvesti že v četrtek, a so ga odpovedali minuto pred vzletom. Po navedbah podjetja je prišlo do težav pri postopkih pred vzletom.

Turistični vesoljski poleti podjetja Blue Origin so pogosto deležni kritik predvsem zaradi omejene znanstvene vrednosti ter vpliva na okolje in podnebje. Kritiki menijo, da gre za nepotreben vesoljski turizem, namenjen predvsem najbogatejšim, navaja dpa.

vesolje invalid Michaela Benthaus

Poročila se je s karakterjem, ki ga je ustvarila na ChatGPT

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
20. 12. 2025 17.18
Tudi Boingi vozijo turiste v nebesa.
Odgovori
+0
1 1
EU Dig. Cenzura
20. 12. 2025 17.12
ja seveda, ze prvic niso poletele v vesolje. Najvecja laz spet, se na luni niso bili nikoli. Spomnimo se ko so pristale punce in predno je Bezos prisel so odpirale vrata, katera se baje odprejo samo od zunaj… Pralni stroj za mozganr!
Odgovori
-5
0 5
nagec123
20. 12. 2025 17.46
Verjetno je zemlja ploščata?
Odgovori
+1
1 0
CRF4
20. 12. 2025 17.59
EU Dig. Cenzura: tista vrata se seveda odpirajo tudi od zunaj...informiraj se še kje drugje kot FB, insajder in podobne neumne strani...
Odgovori
+1
1 0
