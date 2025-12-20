V vesolje poletela prva oseba na invalidskem vozičku

Raketa New Shepard NS-37 je vzletela iz zahodnega Teksasa, polet pa je trajal približno 11 minut. Na krovu je bil tudi nemški inženir Hans Königsmann in štirje ameriški podjetniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Polet je bil avtomatiziran, šesterica pa je poletela na višino okoli 100 kilometrov, pri čemer so udeleženci za kratek čas izkusili breztežnostno stanje.

Polet bi sicer morali izvesti že v četrtek, a so ga odpovedali minuto pred vzletom. Po navedbah podjetja je prišlo do težav pri postopkih pred vzletom.

Turistični vesoljski poleti podjetja Blue Origin so pogosto deležni kritik predvsem zaradi omejene znanstvene vrednosti ter vpliva na okolje in podnebje. Kritiki menijo, da gre za nepotreben vesoljski turizem, namenjen predvsem najbogatejšim, navaja dpa.