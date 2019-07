V vesolje poleteli tudi že štirje astronavti slovenskega rodu

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

"Svet bi bil drugačen kraj, če bi vsi lahko videli Zemljo kot kroglo v vesolju," je med zadnjim obiskom pri nas dejal astronavt slovenskega rodu Randy Bresnik. Poleg njega so vesolje 'obiskali' še trije astronavti slovenskih korenin: Ronald Šega, Jerry Linenger in Sunita Williams. Vsi so tudi v zadnjih letih obiskali Slovenijo.