V vesolju zaznali fenomenalno eksplozijo gama žarkov

Eksplozijo gama žarkov je sprožila propadajoča zvezda. "To so največje eksplozije v vesolju in so povezane s propadom masivnih zvezd v črno luknjo. Del gravitacijske energije, ki se sprošča ob tem, pa napaja proizvodnjo ultrarelativističnega eksplozivnega vala. Emisije so razdeljene na dve različni fazi: začetno kaotično in hitro fazo, ki traja deset sekund, nato pa ji sledi dolgotrajnejša in bledeča faza," je razložil Sylvia Zhu, znanstvenica iz nemškega raziskovalnega centra Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), proča The Independent.

Takšne eksplozije v vesolju niso ujeli še nikoli prej in bi lahko spremenila naše razumevanje vesolja. Tipičen izbruh gama žarkov se po navadi zgodi 20 milijard svetlobnih let stran, ta pa se je zgodil veliko bližje - le eno milijardo svetlobnih let stran. "Več dni smo lahko opazovali sijaj in izjemne energije gama žarkov," je dejal znanstvenik Andrew Taylor, ki je prav tako zaposlen na centru DESY.