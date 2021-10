V ZDA človeku prvič presadili prašičjo ledvico, ki je imunski sistem ni takoj zavrnil

Operacijo so opravili v zdravstveni ustanovi NYU Langone Health v New Yorku. Uporabili so ledvico prašiča, ki so mu gene spremenili tako, da tkiva v njegovem telesu ne vsebujejo več molekule, za katero so ugotovili, da sproži takojšnjo zavrnitev organa, poroča Reuters.

Operacijo so izvedli na možgansko mrtvi pacientki, ki je kazala znake okvare ledvic. Njena družina je seveda privolila v poskus, preden so jo odklopili z aparatov, ki so jo vzdrževali pri življenju.