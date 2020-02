V ZDA odobrili prvo zdravljenje za alergijo na arašide

Tovrstno zdravljenje ni zdravilo, opozarjajo zdravniki, in pri tem sporočajo, da tveganje za morebitno smrtno anafilaktično reakcijo ostaja. Pacienti pa se morajo tako še vedno v svoji prehrani izogibati arašidom.

Za zdaj so odobrili zdravljenje na posameznikih med četrtim in 17. letom starosti. Palforzia se jemlje v obliki praška, ki se ga potrese na hrano.

Za tem mora posameznik sam jemati dnevni odmerek, sčasoma pa pacientov imunski sistem postane vse bolj neobčutljiv in lahko tolerira izpostavljenost določeni količini arašidov v vsakdanjem življenju.

Alergija na arašide je najpogostejša alergija v ZDA, v zadnjih desetletjih pa se število ljudi z alergijo še povečuje. Čeprav so že v preteklosti potekale raziskave zdravljenja, tudi v ZDA, ki so poskušale ublažiti občutljivost posameznikov z alergijo na arašide, je Palforzia prvo zdravljenje, ki ga je odobrila ameriška Uprava za živila in zdravila (FDA) . Drugod po svetu še ni odobreno.