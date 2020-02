V Zemljino orbito se je ujela 'miniluna'

Telo so odkrili v opazovalnici Catalina Sky Survey, ki je namenjena odkrivanju kometov in asteroidov, še posebej tistih potencialno nevarnih, ki bi lahko trčili v Zemljo. Objekt, ki je zaveden kot 2020 CD3, so odkrili 15. februarja.

"Gre za veliko stvari, saj je izmed milijon znanih satelitov, to šele drugi, ki se je ugnezdil v Zemljino obrito,"je zapisal astronom Kacper Wierzchos. Dodal je, da 'miniluna' kroži okrog našega planeta, potem ko se je pred tremi leti ujela v Zemljino težnostno polje. Po zgodnjih opazovanjih, gre za majhno telo, ki v premeru meri med 2 in 3,5 metra.

Mednarodna astronomska zveza je v izjavi za javnost navedla tudi, da doslej niso ugotovili povezave asteroida s kakšnim umetnim telesom. Wierzchos je povedal, da so prvi podobni primer zabeležili v letih 2006 in 2007. Šlo je za 2006 RH120, ki ga je nato potegnilo nazaj na pot po osončju. Podobno bi se lahko do konca leta zgodilo tudi z 2020 CD3.

Opazovanje naše (začasne) minilune so napovedali že številni drugi opazovalni centri in astronomi, zato bo več o majhnem objektu v Zemljini orbiti znanega v prihodnjih tednih in mesecih.