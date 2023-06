V živo z Marsa: sonda, ki živi že 18 let preveč

Ob dogodku so z ESE sporočili, da bi morala sonda Mars Express delovati le dobri dve leti, svojo življenjsko dobo pa je tako presegla že za skoraj 18 let.

No, če smo natančni, se posnetki zaradi velika razdalje med Zemljo in Marsom niso predvajali v realnem času. Da so ti prepotovali 300 milijonov kilometrov veliko razdaljo, je namreč trajalo vsaj 17 minut. Ekipa, ki je zadolžena za spremljanje in delovanje najstarejše evropske Marsove sonde, pa se je morala na prenos dobro pripraviti, so sporočili z ESE.

Agencija je posnetek prenosa v živo delila na svojem YouTube kanalu, uporabniki Twitterja pa so skoraj 17-minutno opazovanje Marsa nekoliko pohitrili. Ob tem je uporabnik Galileo de Almeria opozoril, da se moramo ob slabi fotografiji zavedati, da je kamera na sondi izredno stara ter da je bila na napravo nameščena v inženirske namene.

Kamera VMC je bila prvotno zasnovana kot inženirski instrument, njegova primarna naloga pa je bila ločitev Expressa od Beagla 2, ki je Mars Express ponesel v vesolje. Ločitev 'površinske' in 'zračne' sonde se je zgodila na božični dan leta 2003. A medtem ko se je Beagel 2, najverjetneje zaradi težav pri pristajanju, zavil v večno tišino, Express iz okolice Marsa že 15 let pošilja fotografije. VMC so namreč raziskovalci od leta 2003 do leta 2007 ugasnili, potem pa jo začeli uporabljati kot izobraževalno orodje. "Spremenili smo jo v osmi znanstveni instrument Expressa," je komentiral član ekipe VMC Jorge Hernández Bernal.

Poleg prvega 'javljanja v živo' z rdečega planeta je Express v svojih 20 letih zabeležil še več tehnoloških in znanstvenih prelomov. Ob obletavanju planeta je namreč v atmosferi našel metan, pod Marsovim južnim polom zaznal morebitno slano jezero, na obeh polih planeta pa preslikal sestavo ledu. "Ker je voda bistvena sestavina za obstoj življenja, kot ga poznamo, je Mars Express sprožil nadaljnje zanimanje za prihodnje misije na rdeči planet," so njegova odkritja v petek pohvalili raziskovalci. Ob koncu pa so dodali, da sonda za zdaj nima težav z delovanjem, zato se nadejajo še več nadaljnjih odkritij.