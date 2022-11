Hekerji vdrli v WhatsApp, na splet objavili tudi slovenske telefonske številke

Hekerji so vdrli v sistem aplikacije za komuniciranje WhatsApp in s tem pridobili telefonske številke približno 500 milijonov uporabnikov. Med njimi naj bi bilo tudi 230.000 slovenskih. Številke so se znašle na internetnih forumih, kjer jih hekerji za večje vsote prodajajo oglaševalcem in spletnim prevarantom.

icon-expand Hekerji so vdrli v komunikacijsko omrežje WhatsApp. FOTO: Shutterstock Med več kot 500 milijoni telefonskih številk, ki so se po vdoru v komunikacijsko omrežje WhatsApp znašle na spletu, je največ egipčanskih, in sicer kar 45 milijonov. Egiptu sledi Italija, kjer so hekerji pridobili 35 številčno bazo, na tretjem mestu z 32 številkami stoji ZDA, njej pa sledi Savdska Arabija z 29 milijoni ukradenih številk, oškodovanih je bilo tudi 20 milijonov francoskih uporabnikov. V nelegalno pridobljeni bazi naj bi se nahajale telefonske številke iz 84 držav. Kot poroča portal Cyber News, je med njimi tudi 230.000 slovenskih. Skupaj naj bi šlo za približno četrtino vseh telefonskih številk prijavljenih uporabnikov. Meta, ki si lasti omenjeno komunikacijsko omrežje, pa se na novice še ni odzvala. Kljub temu varnostni strokovnjaki ocenjujejo, da gre za realne, in ne izmišljene številke, piše Dnevnik.hr. Kako se lahko uporabniki zaščitijo? Kako se lahko uporabniki platforme pred napadi zaščitijo? Kot svetujejo varnostni strokovnjaki, naj uporabniki v nastavitvah pod možnostjo zasebnosti nastavijo, da aplikacijo uporabljajo le prek spleta. Prav tako lahko v nastavitvah označijo, da je njihov profil (fotografija, status) viden le osebam, ki jih imajo na seznamu stikov. Kot tretjo možnost pa so navedli dvojno avtorizacijo. Hekerji nato številke navadno na različnih spletnih forumih prodajo oglaševalcem in spletnim prevarantom. Za prodajo pridobljene ameriške baze zahtevajo približno 7000 evrov, britanske številke pa prodajajo za 2500 evrov. Kupci lahko nato pridobljene številke uporabijo za 'phishing' napade (spletno ribarjenje), pošiljanje neželene elektronske pošte, trženje ali telefonske in spletne prevare.