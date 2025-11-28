Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Več kot 6000 Airbusovih letal: 'Nemudoma ustavite lete'

Pariz , 28. 11. 2025 22.01 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
0

Evropski proizvajalec letal Airbus je pozval k takojšnji posodobitvi programske opreme na več kot 6000 svojih letalih, potem ko je ugotovil, da lahko intenzivno sončno sevanje vpliva na podatke, ki so ključni za nadzor letenja. Vsem družbam, ki uporabljajo to programsko opremo, je Airbus sporočil, naj nemudoma ustavijo lete.

Programsko opremo bi morali zamenjati na okoli 6000 letalih, kar je približno polovica vseh Airbusovih letal po svetu. Pri večini letal naj bi šlo za preprosto posodobitev programske opreme, ki jo je mogoče opraviti v nekaj urah. Za približno tisoč letal pa bo to pomenilo zamenjavo računalniške opreme, kar bo trajalo več tednov, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil vir, ki je seznanjen z zadevo.

Problem zadeva Airbusov model A320, ki velja za najbolje prodajano letalo na svetu, pa tudi modele A318, A319 in A321.

JetBlue
JetBlue FOTO: Shutterstock

Kot je danes sporočil Airbus, so težavo s programsko opremo odkrili po incidentu na letalu Airbus A320 družbe JetBlue v ZDA, ki je moralo 30. oktobra zasilno pristati na Floridi zaradi nenadne izgube višine. Najmanj 15 potnikov je bilo poškodovanih.

Po analizi tega incidenta je Airbus vsem družbam, ki uporabljajo to programsko opremo, danes sporočil, naj nemudoma ustavijo lete.

"Airbus se zaveda, da bodo ta priporočila povzročila motnje v delovanju za potnike in stranke. Opravičujemo se za nevšečnosti in bomo tesno sodelovali z letalskimi družbami, pri čemer bo varnost ostala naša absolutna in najpomembnejša prioriteta," je v sporočilu za javnost zapisal evropski proizvajalec letal.

airbus programska oprema
Naslednji članek

Prvi slovenski humanoidni robot: kaj si Jože misli o ljudeh?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385