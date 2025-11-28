Več kot 6000 Airbusovih letal: 'Nemudoma ustavite lete'

Programsko opremo bi morali zamenjati na okoli 6000 letalih, kar je približno polovica vseh Airbusovih letal po svetu. Pri večini letal naj bi šlo za preprosto posodobitev programske opreme, ki jo je mogoče opraviti v nekaj urah. Za približno tisoč letal pa bo to pomenilo zamenjavo računalniške opreme, kar bo trajalo več tednov, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil vir, ki je seznanjen z zadevo.
Problem zadeva Airbusov model A320, ki velja za najbolje prodajano letalo na svetu, pa tudi modele A318, A319 in A321.
Kot je danes sporočil Airbus, so težavo s programsko opremo odkrili po incidentu na letalu Airbus A320 družbe JetBlue v ZDA, ki je moralo 30. oktobra zasilno pristati na Floridi zaradi nenadne izgube višine. Najmanj 15 potnikov je bilo poškodovanih.
Po analizi tega incidenta je Airbus vsem družbam, ki uporabljajo to programsko opremo, danes sporočil, naj nemudoma ustavijo lete.
"Airbus se zaveda, da bodo ta priporočila povzročila motnje v delovanju za potnike in stranke. Opravičujemo se za nevšečnosti in bomo tesno sodelovali z letalskimi družbami, pri čemer bo varnost ostala naša absolutna in najpomembnejša prioriteta," je v sporočilu za javnost zapisal evropski proizvajalec letal.
