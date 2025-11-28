Več kot 6000 Airbusovih letal: 'Nemudoma ustavite lete'

Programsko opremo bi morali zamenjati na okoli 6000 letalih, kar je približno polovica vseh Airbusovih letal po svetu. Pri večini letal naj bi šlo za preprosto posodobitev programske opreme, ki jo je mogoče opraviti v nekaj urah. Za približno tisoč letal pa bo to pomenilo zamenjavo računalniške opreme, kar bo trajalo več tednov, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil vir, ki je seznanjen z zadevo.

Problem zadeva Airbusov model A320, ki velja za najbolje prodajano letalo na svetu, pa tudi modele A318, A319 in A321.