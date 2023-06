1.029.139 uporabnikov! Hvala za zaupanje

Spletna stran 24ur.com je v maju zabeležila največ obiskov v obdobju enega meseca. Kar 1.029.139 vas je namreč maja vsaj enkrat obiskalo našo spletno stran, kar je najboljši mesečni doseg od januarja 2017. Hvala vsakemu posebej za zaupanje (vir: MOSS, SOZ, IPSOS, DotMetrics, maj 2023).

"Na 24ur.com smo vedno znova počaščeni z zaupanjem naših uporabnikov. Vsakič znova nas postavljajo na prvo mesto in s tem nagradijo trud, zanesljivost in prizadevnost celotne ekipe 24ur.com. Ta rekord je zasluga tako novinarjev kot programerjev, oblikovalcev, producentov in vseh v ozadju, ki se trudimo biti vsak dan prvi. Na vrhu imamo še večjo odgovornost do naših uporabnikov, ki k nam pridejo po hitro, poglobljeno, zanimivo in družbeno odgovorno zgodbo. Več kot milijon uporabnikov na naši spletni strani je za nas dokaz, da uporabniki prepoznajo kakovostno novinarstvo v času, ko je le-tega v naši družbi premalo," se uspeha veseli urednik 24ur.com Jure Tepina.