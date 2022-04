Več opozoril Musku: Uporabnike Twitterja je treba zaščititi

Družbeni mediji se soočajo z vse večjimi pritiski politikov, regulatorjev in tudi celotne družbe. Zaradi širjenja lažnih vsebin je platforma namreč prejela številne kritike, te pa so sledile tudi številnim potezam in odločitvam, s katerimi so želeli zajeziti širjenje laži. Ena izmed bolj odmevnih potez tehnološkega giganta je bilo prav blokiranje računa nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa .

A organizacija Amnesty International je medtem izrazila zaskrbljenost nad koraki, ki bi jih lahko sprejel Twitter in ki bi zmanjšali zaščito uporabnikov. "Zadnje, kar potrebujemo, je omrežje, ki si namerno zatiska oči pred nasilnim in žaljivim govorom nad uporabniki, zlasti tistimi, ki so najbolj nesorazmerno prizadeti," so dejali ter med slednjimi izpostavili ženske in nebinarne osebe.

Agrawal je medtem po poročanju Reutersa zaposlenim dejal, da je prihodnost podjetja negotova. "Ne vemo, v katero smer bo šla platforma enkrat, ko bo posel sklenjen," naj bi dejal. Možen je tudi odhod uporabnikov, nekateri so to že storili. A Musk upa, da bodo tudi njegovi najhujši kritiki ostali na platformi, saj da svoboda govora pomeni prav to.

Britanska igralka Jameela Jamil pričakuje, da bo platforma zdaj postala še bolj brezpraven, sovražen, ksenofobičen, fanatiziran in mizoginističen prostor. Ob tem je napovedala tudi svoj odhod s platforme.

Že v ponedeljek je tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki dejala, da je ameriški predsednik Joe Biden "že dlje časa zaskrbljen zaradi moči velikih platform družbenih medijev", ne glede na to, kdo je lastnik ali upravljavec Twitterja. Demokratična senatorka Elizabeth Warren, ki je močna podpornica uvedbi davka na premoženje, je medtem dejala, da je prevzem "nevaren za našo demokracijo". Republikanska senatorka Marsha Blackburn pa je za razliko pozdravila sporazum ter dejala, da gre za "spodbuden dan za svobodo govora".