Vedno več elektronike: sodobni požari napredujejo hitreje kot včasih

Sodobni požari se širijo hitreje zlasti zaradi povečane količine plastike v bivalnih prostorih. Pri hitrem napredovanju požara pa ostane manj časa za varno evakuacijo, hkrati požar hitreje doseže višje temperature, je opozoril Jug. Ob tem je čedalje bolj pomembno, da imajo stanovanjski objekti poleg naprav za gašenje tudi javljalnike požara in da so stanovalci dobro seznanjeni z evakuacijskim načrtom.

"Ključen namen javljalnikov je, da požar zaznajo in uporabnike o požaru obvestijo," je dejal Jug. Javljalnikov požara pa je več, najobičajnejši so optični dimni javljalniki, ki zaznajo požar v roku ene minute. V velikih objektih so ti javljalniki vezani na požarno centralo, ki da povelje požarnim alarmom, ki uporabnike obvesti o požaru. V domačem okolju lahko kupimo takšen javljalnik, ki ima v telesu javljalnika senzor, baterijo in sireno.

Minimalno število nameščenih javljalnikov je odvisno od tlorisne površine objekta. Za stanovanjski objekt, kot je denimo dijaški dom, je priporočljivo, da je javljalnik nameščen v vsaki sobi, je še povedal Jug. Vgradnja požarne zaščite po besedah Juga stane med 10 do 50 evrov na kvadratni meter objekta.

Posebno požarno tveganje v zasebnih gospodinjstvih in večstanovanjskih objektih predstavljajo elektronske naprave, ki delujejo na baterije. "Gre za naprave, ki dokazano povzročajo večje tveganje, saj te baterije lahko zagorijo," je poudaril Jug. Med takšne naprave sodijo denimo skuterji, skiroji, e-kolesa, mobilni telefoni in prenosni računalniki.

Dodal je, da je takšne naprave treba polniti ob našem nadzoru, torej ne takrat, ko spimo. Pomembno je tudi, da se teh naprav ne polni v bivalnih delih objekta oz. da so med polnjenjem vsaj meter in pol stran od ostalih gorljivih stvari. Take naprave je treba polniti ob našem nadzoru, torej ne takrat, ko spimo.

Vsa elektronika mora imeti vsaj CE znak, ki zagotavlja skladnost z vsemi ustreznimi zahtevami na ravni Evropske unije. "Na slovenski trg pridejo proizvodi, ki so standardizirani in izpolnjujejo neke minimalne zahteve," je poudaril Jug. Pomembno pa je, da uporabljamo naprave skladno z navodili proizvajalcev, denimo da baterije zamenjamo z enakimi, kot so bile nameščene ob nakupu naprave, je še opozoril Jug.