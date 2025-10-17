Svetli način
Velenjski rudarji odkrili fosile izumrlega mastodonta?

Velenje, 17. 10. 2025 13.37

A.K. , STA
V Premogovniku Velenje so septembra v dostavni progi odkopne plošče v Jami Preloge, več kot 400 metrov pod površjem, med delovnim procesom naleteli na nenavadne ostanke v sloju premoga. Kosti so bile odkrite v materialu, ki ga je izvrtal pridobivalni stroj, zaradi česar so bile fragmentirane in le delno ohranjene. Šlo naj bi za fosile mastodonta.

Kot so povedali v Premogovniku Velenje, so nenavadne ostanke našli rudarji med samim procesom proizvodnje. Med odkopom premoga do namreč zaznali dele, ki so bili precej svetlejši od barve lignita.

Po odkritju fosiliziranih ostankov so ustavili dela in pregledali območje glede morebitnih nadaljnjih ostankov fosilov, vendar teh niso našli. Kot so zapisali na spletnih straneh družbe, so domnevali, da gre za fosilne najdbe, zato so o tem obvestili Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU.

Pooblaščeni predstavniki celjske enote omenjenega zavoda so v rudniku izvedli pregled in prevzeli fosilne ostanke. Ugotovili so, da ne gre za arheološke ostaline, ampak za paleontološke fosile, saj na njih ni bilo možno zaznati sledi človeškega delovanja, poleg tega pa so se nahajale v plasti lignita, katere nastanek je okvirno datiran v obdobje pred 2,5 milijona do tremi milijoni let, torej je fosil predvidoma veliko starejši od razvoja najstarejših človeških vrst.

Na podlagi fotografij je paleontologinja z inštituta Ivana Rakovca Irena Debeljak fosile preliminarno opredelila kot ostanke trobčarja, najverjetneje anankusa ali pa Borsonovega mastodonta. Kot je poudarila, gre za začetno klasifikacijo, za natančnejšo določitev pa bi bilo treba ostanke preučiti v živo. Najdbe so začasno predali Muzeju Velenje, saj obstaja nevarnost, da bi zaradi stika z zrakom začele propadati.

Kdo so bili mastodonti?

Mastodonti so izumrli slonu podobni rod sesalcev iz reda trobčarjev. Imeli so podolgovato čokato telo, podolgovato glavo in naprej uperjene velike okle, ki so bili bolj ravni kot pri mamutih. Medtem ko mamuti in sodobni sloni sodijo v družino elephantidae, mastodoni sodijo v družino mammutidae.

Najdba fosilov mastodonta
Najdba fosilov mastodonta FOTO: Premogovnik Velenje

Borsonov mastodont je bil eden največjih kopenskih sesalcev vseh časov. Plečna višina povprečnih samcev naj bi znašala dobre 4 metre, teža pa kar 16 ton. Ostanke doslej edinega v Sloveniji najdenega Borsonovega mastodonta so v 60. letih prejšnjega stoletja izkopali prav v Šaleški dolini, in sicer v Škalah pri Velenju. Ker se je ohranil velik del njegovega okostja, je najdba izjemno pomembna tudi v svetovnem merilu. V Škalah so našli tudi ostanke najmanj dveh arvernskih anankusov. Najdbe so na ogled na Velenjskem gradu, razstava je bila v letu 2021 v celoti prenovljena.

Obe vrsti izumrlih trobčarjev so našli na številnih evropskih najdiščih, povsod pa so ostanki Borsonovih mastodontov občutno redkejši kot ostanki anankusov.

