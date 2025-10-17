Velenjski rudarji odkrili fosile izumrlega mastodonta?

Kot so povedali v Premogovniku Velenje, so nenavadne ostanke našli rudarji med samim procesom proizvodnje. Med odkopom premoga do namreč zaznali dele, ki so bili precej svetlejši od barve lignita.

Po odkritju fosiliziranih ostankov so ustavili dela in pregledali območje glede morebitnih nadaljnjih ostankov fosilov, vendar teh niso našli. Kot so zapisali na spletnih straneh družbe, so domnevali, da gre za fosilne najdbe, zato so o tem obvestili Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU.

Pooblaščeni predstavniki celjske enote omenjenega zavoda so v rudniku izvedli pregled in prevzeli fosilne ostanke. Ugotovili so, da ne gre za arheološke ostaline, ampak za paleontološke fosile, saj na njih ni bilo možno zaznati sledi človeškega delovanja, poleg tega pa so se nahajale v plasti lignita, katere nastanek je okvirno datiran v obdobje pred 2,5 milijona do tremi milijoni let, torej je fosil predvidoma veliko starejši od razvoja najstarejših človeških vrst.

Na podlagi fotografij je paleontologinja z inštituta Ivana Rakovca Irena Debeljak fosile preliminarno opredelila kot ostanke trobčarja, najverjetneje anankusa ali pa Borsonovega mastodonta. Kot je poudarila, gre za začetno klasifikacijo, za natančnejšo določitev pa bi bilo treba ostanke preučiti v živo. Najdbe so začasno predali Muzeju Velenje, saj obstaja nevarnost, da bi zaradi stika z zrakom začele propadati.