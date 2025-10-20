Svetli način
Znanost in tehnologija

Velik izpad interneta: številne priljubljene aplikacije ne delujejo

Ljubljana, 20. 10. 2025 10.36 | Posodobljeno pred 24 minutami

Avtor
K.H.
Amazon, Snapchat, Roblox, Vodafone, Fortnite. To je le nekaj priljubljenih spletnih mest, aplikacij in iger, ki so nenadoma prenehale delovati. Uporabniki z vsega sveta poročajo o težavah z dostopom in delovanjem omenjenih aplikacij. Vir težav naj bi bil izpad pri Amazon Web Services, infrastrukturi, preko katere deluje na milijone digitalnih storitev.

Nekatere najbolj priljubljene aplikacije na svetu ne delujejo. Več uporabnikov z vsega sveta je na specializirani spletni strani Down Detector skoraj istočasno začelo poročati o težavah z dostopanjem do številnih aplikacij in spletnih mest. Med njimi so Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, Vodafone, Shutterstock, Playstation, Pokémon Go in celo britanski davčni urad HMRC, poroča The Independent

Izpad Shutterstocka
Izpad Shutterstocka FOTO: Posnetek zaslona

Težave so se začele že zgodaj zjutraj, ko so uporabniki opazili, da sicer zanesljive aplikacije in spletna mesta ne delujejo. 

Čeprav te aplikacije in podjetja pogosto niso povezana med seboj, se zdi, da težave izvirajo iz skupnega imenovalca: Amazon Web Services (AWS). Gre za oblačno infrastrukturo, na kateri delujejo milijoni digitalnih storitev. Podjetje omenjenim storitvam in podjetjem ponuja infrastrukturo ter zagotavlja pravilno delovanje velikega dela sodobnega interneta. 

Po navedbah podjetja težave vplivajo na Amazon DynamoDB in Amazon Elastic Computer Cloud, ki podjetjem, pa tudi univerzam in vladam omogočata najem prostora za shranjevanje in računalnikov za izvajanje njihovih storitev. AWS je najbolj priljubljen ponudnik tovrstnih storitev v oblaku na svetu in predstavlja najbolj dobičkonosen del Amazona. Samo lani je s svojimi storitvami iztržil 108 milijard dolarjev (92,6 milijarde evrov).

AWS še ni podal pojasnil o tem, kaj je povzročilo izpad interneta. Potrdil je zgolj, da imajo tehnične težave, ki vplivajo na več regij in serverjev. 

Uporabnikom po vsem svetu svetujejo, naj počakajo, da se omrežje stabilizira, in naj se izogibajo ponastavljanju računov ali ponovni namestitvi aplikacij, saj gre za težavo, ki ni na njihovi strani.

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Monster_cat
20. 10. 2025 11.42
Spet so rusi kabl izklopl
ODGOVORI
0 0
a res1
20. 10. 2025 11.40
+1
Škoda, da fb ni v izpadu. Urgence takoj polne.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.39
+1
"Tristransko srečanje: Zelenski pristal, če bo povabljen" Kot bi rekel:"Ga bom zvohal, le, če ga bo kdo spohal."
ODGOVORI
1 0
zvoneti
20. 10. 2025 11.38
+1
Ponujam rešitev za podjetja; lokalna infrastruktura in IT-specialist zaposlen v podjetju. Jah, to je dandanašnji nezaželen strošek.
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
20. 10. 2025 11.37
+2
internet naj pade dol za dva meseca da se folku mal zbistrije mozgancki oni pa ko so odvisni jih pa zal ne bo vec. kebernetska vojna.
ODGOVORI
2 0
jablan
20. 10. 2025 11.35
+0
Super mal manj 💩
ODGOVORI
1 1
proofreader
20. 10. 2025 11.35
+1
Je bila kje v bližini Ukrajinska jadrnica?
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
20. 10. 2025 11.35
+1
Dam dva česna za eno čebulo. Šifra: Do_kosila.
ODGOVORI
1 0
vvvilice
20. 10. 2025 11.35
+4
Si predstavljate zdaj digitalni evro? Ne deluje. Dokler je možnost izpada inerneta, ni modro uvajati digitalnega evra Kdaj pa ne bo možnosti, da imternet zataji? Nikoli.
ODGOVORI
4 0
Voly
20. 10. 2025 11.34
+3
Nobene škode za normalne ljudi!
ODGOVORI
3 0
heroj2000
20. 10. 2025 11.32
+8
In eni bi ukinili uporabo gotovine?
ODGOVORI
9 1
Voly
20. 10. 2025 11.36
+1
Če bo v svetu situacija res "zagustila", bo denarno sredstvo samo eno. Zlato! Tako je bilo v vseh večjih vojnah in krizah.
ODGOVORI
1 0
pingvinislo5
20. 10. 2025 11.37
-1
seveda. saj tudi z gotovino ne morš plačat...ker treba izdat račun preko davčne blagajne. aja ne ups, smo na balkanu, to gre tako malo na roke in na črno.
ODGOVORI
0 1
proofreader
20. 10. 2025 11.39
+1
Lahko je račun tudi na roko napisan in se ga naknadno vnese.
ODGOVORI
1 0
aple2014
20. 10. 2025 11.32
+6
Konec sveta, za ene.
ODGOVORI
6 0
jung
20. 10. 2025 11.29
+4
Folk se vedno bolj zaveda vrednosti fizičnega zlata.Vkolikor pride do širsega konflikta bo npr. Bitcoin postal R - t kojn.
ODGOVORI
4 0
Jožajoža
20. 10. 2025 11.27
+2
To bo še luštno,ko bomo v temi
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.31
+2
Če bomo, bomo zasluženo.
ODGOVORI
3 1
jablan
20. 10. 2025 11.35
Men ni to problem
ODGOVORI
0 0
Capri
20. 10. 2025 11.26
+5
Čuden ali nenavaden komet 3I Atlas se približuje zemlji, verjetno je ruski. Pa kak je to mogoče ? Potreben je nov paket sankcij !
ODGOVORI
6 1
The_Duke
20. 10. 2025 11.21
+5
Pazi zaj prišli smo do zanesljivih nepreverjenih informacij, da za napadom stoji Rusija s podporo Kitajske. Zaradi napada na osnovne življenske dobrine bo potrebno ukrajini nameniti še več orožja......
ODGOVORI
7 2
NLZ
20. 10. 2025 11.16
+5
Ruski droni........................
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.19
+8
Z elektroniko iz pralnih strojev.
ODGOVORI
8 0
Blue Dream
20. 10. 2025 11.24
+2
a seveda čipovje iz pralnih stojev je zakon
ODGOVORI
2 0
