Velik izpad interneta: številne priljubljene aplikacije ne delujejo

Nekatere najbolj priljubljene aplikacije na svetu ne delujejo. Več uporabnikov z vsega sveta je na specializirani spletni strani Down Detector skoraj istočasno začelo poročati o težavah z dostopanjem do številnih aplikacij in spletnih mest. Med njimi so Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, Vodafone, Shutterstock, Playstation, Pokémon Go in celo britanski davčni urad HMRC, poroča The Independent .

Težave so se začele že zgodaj zjutraj, ko so uporabniki opazili, da sicer zanesljive aplikacije in spletna mesta ne delujejo.

Čeprav te aplikacije in podjetja pogosto niso povezana med seboj, se zdi, da težave izvirajo iz skupnega imenovalca: Amazon Web Services (AWS). Gre za oblačno infrastrukturo, na kateri delujejo milijoni digitalnih storitev. Podjetje omenjenim storitvam in podjetjem ponuja infrastrukturo ter zagotavlja pravilno delovanje velikega dela sodobnega interneta.

Po navedbah podjetja težave vplivajo na Amazon DynamoDB in Amazon Elastic Computer Cloud, ki podjetjem, pa tudi univerzam in vladam omogočata najem prostora za shranjevanje in računalnikov za izvajanje njihovih storitev. AWS je najbolj priljubljen ponudnik tovrstnih storitev v oblaku na svetu in predstavlja najbolj dobičkonosen del Amazona. Samo lani je s svojimi storitvami iztržil 108 milijard dolarjev (92,6 milijarde evrov).

AWS še ni podal pojasnil o tem, kaj je povzročilo izpad interneta. Potrdil je zgolj, da imajo tehnične težave, ki vplivajo na več regij in serverjev.

Uporabnikom po vsem svetu svetujejo, naj počakajo, da se omrežje stabilizira, in naj se izogibajo ponastavljanju računov ali ponovni namestitvi aplikacij, saj gre za težavo, ki ni na njihovi strani.