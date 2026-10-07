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Znanost in tehnologija

Velik preboj zdravnikov: plodu v maternici zmanjšali tumor

Peking, 07. 10. 2026 10.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Ultrazvok nosečnice

Kitajski zdravniki so dosegli velik medicinski preboj. Brez kirurškega reza so, ko je bil plod še v maternici, uspeli zmanjšati potencialno smrtonosen tumor. Minimalno invaziven postopek, ki deluje na podlagi vibriranja molekul vode, bi lahko rešil na tisoče življenj.

Kitajski zdravniki so med nosečnostjo ene od žensk odkrili, da se je pri plodu razvila genetska malformacija pljuč, znana kot CPAM, poroča The Independent. Zdravniki menijo, da se ta okvara pojavi pri približno eni od 25.000 do 35.000 nosečnosti.

Stanje običajno ni nevarno, vendar pa lahko v nekaterih redkih primerih tumor zelo hitro zraste in povzroči hud pritisk na srce ter pljuča, kar lahko vodi tudi v smrt ploda.

Za CPAM trenutno ne obstaja enoten standardni postopek zdravljenja.

Ultrazvok dvojčkov
Ultrazvok dvojčkov
FOTO: Shutterstock

V nekaterih primerih nosečnicam predpišejo steroide za zmanjšanje tumorja pri plodu. CPAM lahko v nekaterih primerih vključuje tudi cisto, napolnjeno s tekočino, zdravniki pa lahko nato skozi materin trebuh in maternico vstavijo iglo ter med cisto in ovojnico s tekočino namestijo drenažno cevčico. Ob uporabi takšnega postopka pogosto pride do prezgodnjega poroda.

Zdravniki pa lahko izvedejo tudi poseg, imenovan fetalna lobektomija, ki vključuje kirurško odprtje maternice, odstranitev tumorja s ploda in vrnitev ploda v maternico. Vendar gre v tem primeru za zahteven kirurški poseg, ki ga po podatkih študije Univerze v Kaliforniji preživi le okoli 50 odstotkov dojenčkov.

A na Kitajskem so morda prišli na sled zdravljenju, ki bi lahko v prihodnosti rešilo na tisoče življenj. V najnovejšem primeru, opisanem v reviji Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, so uporabili minimalno invazivno tehniko za zmanjšanje velikega tumorja pri plodu, ki je bil v maternici 40-letne matere.

V 22. tednu nosečnosti je tumor zrasel na približno pet centimetrov, kar je bilo dovolj, da je začel pritiskati na srce in pljuča ploda. Zdravniki so opazili tudi nevarno kopičenje tekočine v njegovi trebušni votlini.

Skozi materin trebuh so vstavili tanko iglo, ki je vodila do tumorja na pljučih ploda, in prek nje dovajali energijo, ki je segrela in uničila abnormalno tkivo. Postopek deluje tako, da z vibriranjem molekul vode ustvari toploto, ki uniči tumor od znotraj navzven.

V treh dneh po posegu se je tumor znatno zmanjšal, nabrana tekočina v otrokovem trebuhu pa je popolnoma izginila. Dojenček se je nato rodil s carskim rezom v 37. tednu nosečnosti.

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