Velik uspeh slovenskega raziskovalca Matica Lozinška

Evropska komisija je objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) 2020 za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne kariere (ERC Starting Grant 2020). Izjemen uspeh je dosegel dr. Matic Lozinšek, ki bo vodil svoj skoraj 2,4 milijonov evrov vreden petletni ERC projekt HiPeR-F na Institutu 'Jožef Stefan'.

Med 3248 prispelimi prijavami z vsega sveta je ERC po zahtevnem ocenjevalnem postopku izbral za financiranje 436 projektov, še 10 pa so jih uvrstili na rezervni seznam. Dr. Matic Lozinšek je svoj projekt HiPeR-F prijavil na panel PE4 – fizikalna in analizna kemija, kjer so jih izmed prejetih 120 projektnih predlogov izbrali za financiranje le 16, kar pokaže za kako odmeven uspeh gre.

Dr. Matic Lozinšek je prepričal evalvacijski panel ERC za fizikalno in analizno kemijo s projektom HiPeR-F ('Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry'). To je tudi prvi ERC projekt v Sloveniji, ki so mu bila odobrena še dodatna sredstva za nakup pomembne raziskovalne opreme za ta obetaven projekt z visoko stopnjo tveganja.